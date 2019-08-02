В Раде предложили сажать в тюрьму за кнопкодавство

За "кнопкодавство" в Верховной Раде Украины необходимо ввести уголовную ответственность, вплоть до тюремного заключения.

Такое предложение озвучила в эфире ObozTV народный депутат Украины VIII созыва Елена Сотник (фракция "Объединение "Самопоміч").

"Я бы за "кнопкодавство" – а мы вносили такую инициативу – ввела уголовную ответственность. Например, как в Израиле", – отметила нардеп.

По ее словам, неперсональное голосование нужно расценивать как мошенничество.

"Это мошенничество самого высокого уровня. Если меня люди делегируют лично голосовать за законы, а я фактически отдаю это право – которое не мое, а только делегировано мне – некоему третьему лицу", – пояснила Сотник.

Кнопкодавство – голосование "за себя и за того парня" pravda.com.ua

Она подчеркнула, что речь идет о государственных интересах. Поэтому уголовная ответственность может быть вплоть до тюремного заключения.

Причем эта санкция, считает Сотник, должна применяться не против того, кто нажимал кнопку, а против того, кто отдал свою карточку.

Впрочем, по мнению политика, проблему с "кнопкодавством" можно было решить уже давным-давно, если включить систему для голосования Рада-3 (с сенсорной кнопкой).

"Включите уже эту, пусть и советского формата, но вторую кнопку. Когда тебе нужно держать 3-4 секунды одну кнопку и нажимать другую – то уже нет шансов сделать "пианино", – призвала Сотник.

Нардепов периодически ловят на "кнопкодавстве". Но никакой ответственности за это не предусмотрено pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами. В частности, он предложил установить за "кнопкодавство" штрафы в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

За несколько дней до последнего заседания парламента VIII созыва его спикер Андрей Парубий поручил аппарату Верховной Рады решить все технические вопросы для запуска системы голосования с помощью сенсорных кнопок.

Он выразил надежду, что новая Рада (которая была избрана на внеочередных парламентских выборах 21 июля) будет голосовать уже с помощью сенсорных кнопок.

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