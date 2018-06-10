"Мощный сигнал": Порошенко обратился к G7 из-за России

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил страны G7 (Большой Семерки) и ЕС за "мощный сигнал поддержки" государства.

Об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что саммит G7 в канадском Шарлевуа "подтвердил, что Украина находится среди ключевых приоритетов Свободного мира".

"Приветствую четкий консолидированный месседж наших партнеров о том, что Кремлю следует избавиться от иллюзий и добросовестно выполнять свои обязательства", - написал президент.

"Условия предельно четкие: сначала уважение к международному праву, прекращение агрессии на Донбассе и возвращение Крыма Украине. В противном случае цена для Москвы за ее агрессию против Украины и вмешательство во внутренние дела других государств продолжит расти!", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран "Большой Семерки" накануне объявили о поддержке суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

При этом глава США Дональд Трамп недавно выступил за возвращение России в G8, пожелав также, чтобы Москва присутствовала на саммите G7. Однако американского лидера поддержала только Италия, тогда как Германия выступила против данной инициативы, выдвинув Кремлю обязательные условия. Не захотели видеть Россию в G8 и в Европейском Союзе.