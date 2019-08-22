Моряка на экс-"беркутовца": Украина и Россия проведут еще один обмен

Экс-бойца спецподразделения "Беркут" Александра Саттарова, которого судят в Киеве за участие в так называемой "самообороне" Крыма, обменяют на удерживаемого Россией украинского моряка.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Свинцицкий, передают "Крым.Реалии". Процедура юридического оформления уже началась.

"Он поставлен на обмен. И обменивается на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – поделился правозащитник.

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Александр Саттаров krymr.com

Другие подробности процедуры пока неизвестны. Отмечается, что речь идет о моряке, захваченном ФСБ России, однако его имя не называют.

Напомним, Саттарова задержали в декабре 2017 года в Днепре по подозрению в госизмене за участие в захвате украинского военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе. Он свою вину отрицает.

До 2014 года россиянин служил в спецподразделении "Беркут".

Александра Саттарова обменяют на украинского моряка Нацполиция

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным СМИ, пятеро граждан Украины могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Источник отметил, что "в настоящее время обсуждается формат этой процедуры".

Позже заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что от Путина ожидают дальнейших шагов по освобождению политзаключенных.

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