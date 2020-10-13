Мороз вступился за Фокина и заявил, что виноваты 'подстрекатели на Майдане'

Экс-спикер Верховный Рады Александр Мороз выступил в защиту экс-заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина, которого уволили из группы из-за его высказываний о войне на Донбассе.

Так, в материале для издания "ГОРДОН" Мороз отметил, что судить якобы нужно не Фокина, а "тех, кто пытается судить его".

"А может, надо судить тех, кто пытается теперь судить Витольда Павловича? Тех, кто подстрекал противостояние на Майдане, на чьих руках кровь и митингующих, и правоохранителей. Боявшихся (и боящихся) справедливого наказания за преступления, протаскивающих закон от 21 февраля 2014 года о нерасследовании обстоятельств этой трагедии. Кто сознательно, покорно сдал Крым, а теперь в уличных колоннах в первых рядах демонстрирует свой "патриотизм". Кто не позволил еще в начале 2014 года остановить бойню на Донбассе, хотя все для этого было подготовлено. Кто доныне блокирует расследование злодеяний на Крещатике, Институтской улице, в Одессе", – написал Мороз.

По его мнению, Фокин – "преданный делу, честный к правде, справедливый к людям, глубоко понимает суть процессов и аргументированно отстаивает свою позицию".

"То, что Витольд Павлович возглавлял Кабинет Министров Украины в наиболее шаткий период разрушения союзного государства (его роль в строительстве именно Украины отстаивали не только мои единомышленники, но и трезвые политики "демократической" волны из Руха, Лариса Скорик, например), то, что именно его подпись стоит на стартовом документе Беловежской Пуще, что он вместе с Леонидом Кравчуком поддержал обращение к нынешнему руководству государства относительно недопустимости превращения украинской земли в товар. Все это не имеет значения", – написал Мороз.

Напомним, накануне разгорелся громкий скандал вокруг первого премьер-министра Украины Витольда Фокина, который заявил, что якобы не видит войны между Украиной и Россией.

Он делал резонансные заявления о Донбассе и до этого, а 30 сентября президент Владимир Зеленский решил отстранить Фокина от переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы. Зеленский отметил, что в Офисе президента "неприятно поражены" личными оценками и комментариями Фокина.

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