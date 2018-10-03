''Море боеприпасов'': Климкин указал на большую угрозу РФ для Украины 

Российское хранилище боеприпасов в селе Колбасна в Приднестровье создает угрозу в сфере безопасности и экологии для Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на пресс-конференции с молдавским коллегой Тудором Уляновски, передает УНИАН.

"Будем совместно работать над тем, чтобы устранить угрозу российского хранилища в селе Колбасна, где хранится море боеприпасов, в том числе, совсем непригодных. И это фундаментальная угроза для обеих стран. Это угроза в сфере безопасности, и в смысле боеприпасов, и в смысле присутствия российских войск, а также фундаментальная экологическая угроза", - подчеркнул он.

Климкин добавил, что обе страны страдают от российской агрессии и от российского присутствия.

"Мы последовательно работаем на всех международных площадках, также в контексте освобождения Приднестровья от российского присутствия. Есть первые, хотя и очень слабые, положительные шаги, теперь из Приднестровья будут ехать машины с нормальными номерными знаками. Это, к сожалению, не означает, что провокации, которые мы имеем с территории Приднестровья, прекратятся, поскольку, в том числе, РФ предпринимает попытки дестабилизации Украины с территории Приднестровья", - заявил министр.

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Он также сообщил что обсудил со своим коллегой "европейскую повестку дня".

"У нас общее прошлое, общие вызовы в смысле защиты нашей территориальной целостности и суверенитета, и я абсолютно уверен, общее европейское будущее", - сказал Климкин.

Колбасна - село в Приднестровье, в котором действует пункт пропуска через государственную границу Украины. Военные склады там были созданы в 1940-х годах. По состоянию на 2000 год объемы вооружений и боеприпасов, принадлежащих России, составляли около 42000 тонн.

Сейчас на складе, по разным оценкам, осталось от 19000 до 21500 тонн боеприпасов: снаряды, авиабомбы, мины, гранаты, патроны объемом 2500 железнодорожных вагонов. Из них 57% - просроченные для использования и транспортировки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным аналитика, Кремль посредством пророссийских политсил и партий попытается после выборов, намеченных на февраль 2019 года, "впихнуть" непризнанное Приднестровье в состав Молдовы, проведя в ней так называемую федерализацию.