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17 февраля • обновлено в 14:57
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Светлана Крюкова
Светлана Крюкова
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Монодубилет, или Политическая коррупция топ-уровня

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Зашла на сайт популярного госпроекта "Дия" - ноу-хау эпохи диджитализации, которую сам президент презентовал. Пролистала вниз, вверх, еще раз вниз, поклацала по копкам. Сложилось впечатление, что я не на сайте госпроекта, а в приложении Монобанка имени Дубилета. Все как из-под одного айтишника: бело-черная цветовая гамма, архитектура движения, пользовательский путь. А в самом низу в разделе "Команда проекта" белым по черному - МОНОБАНК.

Еще раз. На госсайте, в разделе команда-разработчиков госпроекта — логотип коммерческой организации, имеющий отношение к министру Кабминета министров, Дмитрию Дубилету. Он сейчас скажет, что не имеет. Однако это не так. "Всей командой вместе с нашим другом и ментором по технологиям Олегом Гороховский мы долго обсуждали дизайн паспорта …", - презентовал министр Федоров проект "Дия". И слеза покатилась на экран смартфона от умиления.

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Друзья, а что вообще происходит? 25 млн евро. Без тендера. Поданный как сыр в мышеловке.

Тот, кто первый получает право доступа и участвует в разработке проекта, является выгодополучателем, а это, друзья, прямой конфликт интересов, а переводя на международный язык - политическая коррупция топ-уровня.

Подвешенным остается главный вопрос персональных данных, которые защищены законом, а теперь еще и Монобанком.

Представьте, однажды утром на сайте НАБУ появляется сообщение, что в структуре агенства создается спецназ, который формируют бывшие заключенные. И все это бесплатно, потому что они патриоты. И потому что это их имиджевый стартап. Или, скажем, на сайте Генпрокуратуры появляется реклама адвокатской компании, имеющей отношение, к военному прокурору. И эта компания будет разрабатывать правила взаимодействия Генпрокуратуры и других адвокатских компаний. Без тендера, с фактом уведомления.

Еще раз, подчеркиваю. При этом создатель и закупщик - афилированные лица, что является прямым конфликтом интересом, а на западе влечет уголовную ответственность. При этом адвокатская компания получает доступ ко всем уголовным делам Генпрокуратуры, личным данным следователей и других адвокатских контор. Ох*ительная история коррупции. Монодубилет, не иначе.

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Автор
Светлана Крюкова Светлана Крюкова
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Светлані Крюковой
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