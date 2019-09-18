Монобольшинство в Раде окончательно упростило работу Антикоррупционного суда

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" и представители других политических сил в Верховной Раде Украины проголосовали во втором чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Высшем антикоррупционном суде" (относительно начала его работы).

Законопроект поддержали 323 нардепа в ходе пленарного заседания парламента в среду, 18 сентября, чтобы ускорить работу суда и избежать риска заморозки его деятельности из-за передачи слишком большого количества дел.

Итоги голосования о ВАСУ Скриншот видео

Итоги голосования о ВАСУ Скриншот видео

Документом предусмотрено, что подсудность Высшего антикоррупционного суда как суда первой, апелляционной инстанций, следственных судей распространяется на уголовные производства, сведения о которых внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда (кроме уголовных производств, досудебное расследование в которых осуществляется или осуществлялось Национальным антикоррупционным бюро Украины и закончено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Верховная Рада

Также предусмотрено, что в Высший антикоррупционный суд передаются все уголовные производства, досудебное расследование в которых завершено прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры и судебное разбирательство которых судами первой, апелляционной инстанций не завершено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда.

"Принятие проекта Закона Украины позволит обеспечить эффективное судебное разбирательство по уголовным производствах относительно коррупционных преступлений в разумные сроки и устранит риски чрезмерной нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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