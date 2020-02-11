Главная Новости
11 февраля • обновлено в 17:02
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Монобольшинство – большевики XXI века: финал у них будет схожий

2.3т

Вы помните с какими лозунгами большевики шли к власти? Напоминаю:

1. "Вся власть Советам".

2. "Заводы рабочим"

3. "Мир народам"

4. "Земля крестьянам"

5. "Хлеб голодным"

Ничего не напоминает? А так:

1. Народовластие.

2. Ввести ННвК и зарплаты учителям по 4000 евро в месяц

3. Мир. Просто надо перестать стрелять.

4. Вопрос земли решим на референдуме.

5. Конец эпохи бедности

1. Получили люди власть после прихода большевиков? Да, после либерально большевистского переворота в феврале 1917 года власть действительно перешла к Советам рабочих и крестьянских депутатов. Но на первых реальных выборах в Советы летом 1917 г. большевики получили абсолютное меньшинство, это Советы и сгубило. После второго переворота в октябре 1917 года и до 1991 года вся власть полностью принадлежала только коммунистам. Напоминает историю с #моносбродом в ВР? Вот именно!

2. Может быть рабочие получили под контроль заводы после победы комуняк? Нет! Все заводы-акционерные общества, акциями которых владели рабочие (т.е. те заводы были реально собственностью рабочих, хоть и частичною), были национализированы и стали на 100% собственностью государства (комуняк). Кстати, если невозможность дать зарплаты в 4000 евро эксперты разгромили моментально, то от обещания ввести в Украине налог на выведенный капитал президент уже забыл сам, но сразу после инаугурации.

3. Мир. О! Это тема стояла главной в 1917 году и сейчас была использована на все 100%. Большевики использовали усталость людей от войны и пообещав мир перевели первую мировую в гражданскую войну. В 2019 году Украине тоже обещали мир. Говорили, что просто нужно убрать тех, кто зарабатывает на войне и просто перестать стрелять. Всех сменили, войска отвели, стрелять перестали, а война не заканчивается. Более того, повторяется старая история. Тогда большевики заключая Брестский мир из-за своей некомпетентности и сложившейся ситуации провалили переговоры и потеряли огромные площади территорий и большую часть населения. По условиям Брестского мира от марта 1918 года РСФСР обязывалась:

не претендовать на Прибалтику и часть современной Беларуси;

вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством;

вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;

принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;

демобилизовать армию и разоружить флот;

прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

Теперь, квазиполитики конца эпохи бедности готовятся выполнять новые требования Путину и дать особый статус Донбассу, провести выборы в ОРДЛО, молчать о Крыме, принять закон об амнистии боевиков. И они все равно не достигнут мира, потому что он не нужен Путину. Но эти неофиты еще не закончили танцевать свой гопак на граблях. И продолжают идти по пути умиротворения Путина. Зряшная идея. И крайне глупая.

4. Ленин пообещал землю крестьянам и соврал. Арахамия пообещал появление 1000000 фермеров в Украине после открытия рынка земли и последовал Ленину. Тоже соврал. Просто с математикой у "слуг" крайне плохо. При квоте в 10 000 гектаров на человека и при том что в государственной и коммунальной собственности есть лишь чуть больше 10 миллионов гектар сельскохозяйственных земель, то появиться могут тысяча или две новых фермеров, а не миллион. В общем Арахамия соврал. Как ранек врали "новые лица" когда обещали референдум. Тут, как и с народовластием. Можно просто пообещать. Выполнять не обязательно. И "слуги народа" так и делают. Так что с большевиками у них и тут все совпало.

5. "Хлеб голодным" большевиков и "Конец эпохи бедности" очень похожи по смыслу и по результату. У большевиков это вылилось в Голодомор и тотальный дефицит, а #моносброд поднял тарифы и предлагает пенсионерам продавать собак чтоб заплатить за коммуналку. И тут они действуют схоже.

В общем, я хотел сказать, что вся эта алчная, некомпетентная, примитивная, заносчивая толпа с редкими вкраплениями умных людей, являются по сути лишь теми же большевиками XXI века. И финал у них будет схожий. Ведь от всенародной поддержки до ненависти всего пару шагов. А "слуги" шагают в турборежиме. Главное, чтоб они страну не развалили.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
2
2
Смешно
12
Интересно
16
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Раскина Элла
Раскина Элла
БляБереза сравнил Украину с Российской Империей? Интеллехтуалъ!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
За всех не скажу, но лично я лозунги большевиков помню хорошо. А вот помнит ли Берёза те, с которыми в первой половине прошлого века шли к власти нaционал-сoциалисты в одной развитой европейской стране? И куда эта страна в итоге пришла? Как по мне, то "Мир народам!" и "Землю крестьянам!" всяко лучше, чем "Deutschland über alles!" и "Juden raus!" - пусть даже в переводе на украинский и с заменой "Германии" на "Украину", а "евpeeв" на "москалей".
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
История повторяется,все идёт по спирали.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги