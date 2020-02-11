Вы помните с какими лозунгами большевики шли к власти? Напоминаю:

1. "Вся власть Советам".

2. "Заводы рабочим"

3. "Мир народам"

4. "Земля крестьянам"

5. "Хлеб голодным"

Ничего не напоминает? А так:

1. Народовластие.

2. Ввести ННвК и зарплаты учителям по 4000 евро в месяц

3. Мир. Просто надо перестать стрелять.

4. Вопрос земли решим на референдуме.

5. Конец эпохи бедности

1. Получили люди власть после прихода большевиков? Да, после либерально большевистского переворота в феврале 1917 года власть действительно перешла к Советам рабочих и крестьянских депутатов. Но на первых реальных выборах в Советы летом 1917 г. большевики получили абсолютное меньшинство, это Советы и сгубило. После второго переворота в октябре 1917 года и до 1991 года вся власть полностью принадлежала только коммунистам. Напоминает историю с #моносбродом в ВР? Вот именно!

2. Может быть рабочие получили под контроль заводы после победы комуняк? Нет! Все заводы-акционерные общества, акциями которых владели рабочие (т.е. те заводы были реально собственностью рабочих, хоть и частичною), были национализированы и стали на 100% собственностью государства (комуняк). Кстати, если невозможность дать зарплаты в 4000 евро эксперты разгромили моментально, то от обещания ввести в Украине налог на выведенный капитал президент уже забыл сам, но сразу после инаугурации.

3. Мир. О! Это тема стояла главной в 1917 году и сейчас была использована на все 100%. Большевики использовали усталость людей от войны и пообещав мир перевели первую мировую в гражданскую войну. В 2019 году Украине тоже обещали мир. Говорили, что просто нужно убрать тех, кто зарабатывает на войне и просто перестать стрелять. Всех сменили, войска отвели, стрелять перестали, а война не заканчивается. Более того, повторяется старая история. Тогда большевики заключая Брестский мир из-за своей некомпетентности и сложившейся ситуации провалили переговоры и потеряли огромные площади территорий и большую часть населения. По условиям Брестского мира от марта 1918 года РСФСР обязывалась:

не претендовать на Прибалтику и часть современной Беларуси;

вывести войска из Финляндии и с Украины, признать Украинскую народную республику независимым государством;

вывести войска с территории Османской империи, а также передать ей округа Ардаган, Батум и Карс;

принять режим торговли с Германской империей от 1904 года;

демобилизовать армию и разоружить флот;

прекратить революционную пропаганду в Центральных державах и союзных им государствах.

Теперь, квазиполитики конца эпохи бедности готовятся выполнять новые требования Путину и дать особый статус Донбассу, провести выборы в ОРДЛО, молчать о Крыме, принять закон об амнистии боевиков. И они все равно не достигнут мира, потому что он не нужен Путину. Но эти неофиты еще не закончили танцевать свой гопак на граблях. И продолжают идти по пути умиротворения Путина. Зряшная идея. И крайне глупая.

4. Ленин пообещал землю крестьянам и соврал. Арахамия пообещал появление 1000000 фермеров в Украине после открытия рынка земли и последовал Ленину. Тоже соврал. Просто с математикой у "слуг" крайне плохо. При квоте в 10 000 гектаров на человека и при том что в государственной и коммунальной собственности есть лишь чуть больше 10 миллионов гектар сельскохозяйственных земель, то появиться могут тысяча или две новых фермеров, а не миллион. В общем Арахамия соврал. Как ранек врали "новые лица" когда обещали референдум. Тут, как и с народовластием. Можно просто пообещать. Выполнять не обязательно. И "слуги народа" так и делают. Так что с большевиками у них и тут все совпало.

5. "Хлеб голодным" большевиков и "Конец эпохи бедности" очень похожи по смыслу и по результату. У большевиков это вылилось в Голодомор и тотальный дефицит, а #моносброд поднял тарифы и предлагает пенсионерам продавать собак чтоб заплатить за коммуналку. И тут они действуют схоже.

В общем, я хотел сказать, что вся эта алчная, некомпетентная, примитивная, заносчивая толпа с редкими вкраплениями умных людей, являются по сути лишь теми же большевиками XXI века. И финал у них будет схожий. Ведь от всенародной поддержки до ненависти всего пару шагов. А "слуги" шагают в турборежиме. Главное, чтоб они страну не развалили.

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