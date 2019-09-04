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5 сентября • обновлено в 01:43
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"Молодой и классный!" Собчак "примерила" Зеленского России

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассыпалась в комплиментах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В интервью радио НВ Собчак заявила, что в России не сможет произойти то, что в Украине. По ее словам, победа на выборах президента шоуменов Ивана Урганта или Семена Слепакова - невозможна в ее стране.

"Мне кажется, что пока это из области фантастики. Мне не кажется, что даже в условиях демократических выборов, у них были бы большие шансы. Пока Россия достаточно патриархальная страна, которая ищет президента-отца, президента-царя.

Украина оказалась готова не к президенту-отцу и царю, а к симпатичному, к сыну, или даже бойфренду, с которым Украина готова жить-дружить. Какой-то такой молодой, классный, симпатичный президент оказался возможным. Это круто", - сказала Собчак.

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Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Собчак назвала украинцев и россиян братскими народами, но при этом признала незаконную аннексию Крыма.

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Владимир Зеленский Ксения Собчак
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Цирк на дроте. Молодой и классный! Клоун он классный, а президент какой? Никто не знает. Россияне никогда не докатятся до того, чтобы с горя Галустяна президентом выбрать, при всем уважении к Галустяну. Не понятен мне щенячий восторг Собчак. Неплохой каламбур получился :-)
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