"Молодой и классный!" Собчак "примерила" Зеленского России

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассыпалась в комплиментах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В интервью радио НВ Собчак заявила, что в России не сможет произойти то, что в Украине. По ее словам, победа на выборах президента шоуменов Ивана Урганта или Семена Слепакова - невозможна в ее стране.

"Мне кажется, что пока это из области фантастики. Мне не кажется, что даже в условиях демократических выборов, у них были бы большие шансы. Пока Россия достаточно патриархальная страна, которая ищет президента-отца, президента-царя.

Украина оказалась готова не к президенту-отцу и царю, а к симпатичному, к сыну, или даже бойфренду, с которым Украина готова жить-дружить. Какой-то такой молодой, классный, симпатичный президент оказался возможным. Это круто", - сказала Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Собчак назвала украинцев и россиян братскими народами, но при этом признала незаконную аннексию Крыма.

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