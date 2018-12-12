Согласно социсследованиям, около миллиона молодых украинцев собираются в ближайшее время покинуть страну в поисках работы за границей. Причем уезжать намерен интеллект нации, который ощущают себя ненужными на родине. Недаром Украина занимает 129-е место из 139-ти в мировом рейтинге по сохранению талантов.

Именно молодое поколение, их проблемы и виденье будущего страны хотела услышать Тимошенко на инициированном Всеукраинском форуме молодежи, который прошел во вторник в Киеве.

Форум был интересен тем, что был выстроен в виде диалога Тимошенко с молодежью. Они говорили – она слушала и фиксировала. В чем-то соглашались, а в чем-то нет.

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Итак , как представляют себе реформы молодые украинцы в исполнении новой власти.

Во-первых, обеспечение жильем, работой и достойной зарплатой молодежи.

Во-вторых, механизмы господдержки креативной молодежи.

В-третьих, "перезагрузка" системы власти –от парламентских до местных выборов. При этом наиболее оптимальной молодежи видится именно парламентская модель власти. А также новая избирательная система с отменой "мажоритарки".

В-четвертых, реальная борьба с коррупцией с жестким наказанием коррупционеров.

В-пятых, постоянный диалог власти с обществом

В-шестых, использование открытости данных и цифровых технологий в управлении страной, что должно уменьшить возможности для коррупции.

В-седьмых, постоянное международное сотрудничество Украины для безопасности, привлечения инвестиций.

Конечно, молодежь не всегда могла так четко сформулировать пожелания. Иногда они звучали по-детски наивными. Но понятно было главное: молодое поколение действительно хочет перемен в стране. И многие рассматривают выборы 2019-го года как последний шанс. И для Украины, и для себя.

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В свою очередь Тимошенко, в рамках диалога, старалась ответить на пожелания молодежи тезисами из своего "Нового курса". По многим вопросам совпадающего с запросом молодых участников форума.

По сути, Тимошенко доступным языком рассказала молодежи обо всем "Новом курсе", презентованном до этого летом-осенью на четырех больших форумах.

Говорила о переходе к парламентской форме правления, полностью пропорциональной избирательной системе, снижению проходного барьера для партий. Пообещала вынести на референдум новую Конституцию, едва станет президентом.

Также Тимошенко акцентировала внимание о необходимости для Украины сильной контрактной армии, вступлении в НАТО, требования от Запада выполнения гарантий по Будапештскому меморандуму.

Пообещала помочь молодежи с кредитами на жилье, увеличением выплат при рождении детей , гарантировании первого рабочего места, повышении зарплат. И, конечно, гарантировала снижение в два раза цены на газ, бьющей по карману молодежи.

В целом же, самым важным на форуме было разрушение мифа о том, что молодые украинцы пассивные, ничего не хотят и не ходят на выборы. Молодежь готова не только голосовать, но и принимать участие в переменах в стране. Молодое поколение хочет, чтобы его слышали. И для этого не надо было ходить на Майдан. И, судя по живым дискуссиям, у Тимошенко и молодежи получилось услышать друг друга.