Децентрализация - одна из ключевых реформ, которая началась в Украине еще пять лет назад, однако до сих пор не закончилась. Действительно эти изменения оказывают местным властям больше возможностей и свободы в принятии решений, но обеспечение ресурсами для реализации этих решений до сих пор под вопросом.

Поэтому децентрализация, с одной стороны, дала толчок появлению новых возможностей для общин по всей стране, а с другой стороны, в будущем нас ждет большая работа, потому что фактически придется еще завоевать право собирать налоги в местные бюджеты, чтобы улучшать условия проживания, услуги и сервис для своих жителей.

Но даже если мы решим эти вопросы, обеспечим ОТГ всеми необходимыми ресурсами, мы столкнемся с другой важной проблемой, которая долгие годы существует в Украине - внутренняя миграция в большие города. А почему так случилось? Потому что за 29 лет независимости уклад жизни в селах и маленьких городках был разрушен: нет перспектив, возможности трудоустройства, организации досуга и отдыха, получения образовательных и медицинских услуг на соответствующем уровне. И, как результат, молодежь оставляет места, где родилась, в поисках лучшей доли в крупных городах. Соответственно возникает вопрос, а для кого мы делаем децентрализацию? Для бабушек и дедушек, или для поколения, которое уже реализовалось и не хочет ничего менять?

Без осмысления того, что в первую очередь села и города важно сделать привлекательными для молодых людей, нужно смотивировать молодежь остаться жить и работать в общине, участвовать в развитии той местности, рожать и воспитывать детей там, иначе не будет смысла в реформе децентрализации. Лидеры общин должны понимать, что перспектива, развитие и будущее общества будет зависеть исключительно от молодого поколения.

Молодежь необходимо и нужно привлекать к развитию общества, к реализации интересных проектов, давать возможность проявить себя, почувствовать ответственность за результаты. А для этого обязательно нужно сформировать стратегию и цели молодежной политики.

Есть несколько шагов, которые может сделать каждая ОТГ для привлечения молодых людей к развитию своей общины, и они являются частью программы партии "За будущее" в работе в местных общинах. Одним из первых, по моему мнению, шагов должно стать формирование молодежного совета - это даст возможность привлечь талантливых, профессиональных людей нового поколения к разработке идей, проектов и программ развития общества с ориентацией на молодежь. Нужно роботать по принципу - ни одного решения для молодежи без участия самой молодежи.

При таких условиях местные власти смогут брать идеи у молодого поколения или обсуждать с ними проекты или решения, которые будут направлены на развитие молодежной политики в местности. Инструментов привлечения много - это и организация праздников в ОТГ, спортивных или художественных соревнований и конкурсов, создание инфраструктуры для молодежи в обществе и тому подобное.

Еще одним шагом, который община может реализовывать, чтобы повысить вовлеченность и заинтересованность молодежи в жизни и развитии общества - это создание информационно-культурного центра, который бы стал центром притяжения для молодых людей. Такие центры могут стать местом встреч молодежного совета, обсуждения местных властей и юных активистов проблем и проектов развития общины, культурного досуга такого как публичные просмотры интересных художественных, документальных или образовательных фильмов, театральные и другие художественные кружки, литературные и песенные вечера. Одним словом идей и способов их реализации может быть множество.

В рамках молодежного совета местные власти могут привлекать молодежь к распоряжению бюджетом общины, когда часть средств выделяют на реализацию проектов предложенных жителями, которые победили в конкурсе или голосовании. Важно также организовывать тренингы, мастер-классы или семинары о возможностях предпринимательства, развития бизнеса или фермерства, особенно в сельской местности. Также очень важно обеспечить определенную финансовую и консультативную поддержку бизнес-инициатив молодых людей в ОТГ.

Поскольку общины становятся более самостоятельными, то есть потребность в организации коммуникаций в обществе, в том числе информирование о потребностях или достижениях региона, об успехах его жителей, бизнеса или институтов. Такую роль могут взять на себя молодые люди, которые хорошо умеют пользоваться современными медийными средствами и инструментами. Создание местного медиа-центра, локального радио или местного онлайн телевидение может помочь привлечь молодежь к активному участию в розвитиюобщины, и в то же время улучшить коммуникацию и сплоченность ОТГ вокруг своих проблем, достижений и развития, формировать положительный имидж своих сел и городков, который также работают на развитие территориальной общины.

Убеждена, что депутаты от партии "За будущее" в местных советах сделают молодёжную политику одним из приоритетов своей деятельности. Давайте заботиться о молодежи, а она будет заботиться о будущем общества!

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