Молитвенный завтрак с Трампом 2020: Белый дом пригласил самого молодого участника из Украины за всю историю

Национальный молитвенный завтрак (National Prayer Breakfast. – Англ.) - ежегодное мероприятие, которое проводится по инициативе представителей протестантских кругов в обеих палатах Конгресса США каждый первый четверг февраля в вашингтонском отеле Hilton.

Мероприятие состоялось уже в 68-й раз, на нем традиционно ожидалось выступление президента США Дональда Трампа.

Ежегодно молитвенный завтрак собирает узкий элитарный круг людей: политических, религиозных и общественных деятелей, представляющих более 130 стран мира. Как правило, на молитвенной трапезе присутствуют мировая элита: президенты разных стран, премьер-министры, видные политические деятели, а также сливки американского политикума – сенаторы и конгрессмены. Чтобы пообщаться с чиновниками США за завтраком, представители делегаций из разных стран приезжают в Вашингтон за несколько дней до мероприятия.

Молитвенный завтрак с президентом США состоит из серии мероприятий, в ходе которых для участников события организуют неформальные встречи. Меню завтрака - по обычаю без изысков. Состав участников со всего мира приходит туда не поесть, а в надежде завести полезные связи. В течение самого завтрака серьезных вопросов не решают, а ведут лишь светские беседы, так главная цель события – все же молитва.

Отметим, что в этом году на Национальном молитвенном завтраке была, пожалуй, самая незначительная по численности делегация от Украины, которая впервые не включала в себя представителей официальных властей нашего государства. Не было на мероприятии (хотя ранее анонсировалось) и главы СБУ Ивана Баканова.

В кулуарах тут же поползли слухи, что отсутствие представителей украинской власти может быть связано с определенной осторожностью во взаимоотношениях с США, обусловленной недавним скандалом с президентом Зеленским, после которого, собственно и последовала процедура импичмента и обвинения в злоупотреблении властью.

Следует отметить, что Молитвенный завтрак-2020 прошел на невероятном подъеме. Президент США Дональд Трамп приехал на него победителем. Накануне американские сенаторы большинством голосов признали Трампа невиновным по всем пунктам обвинения (злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса) в рамках слушаний по процедуре импичмента.

Марк Дубовой, Соня Кошкина.

Приятным сюрпризом стало присутствие на завтраке самого молодого (19 лет) представителя украинской делегации за всю историю молитвенных завтраков, студента третьего курса юридического факультета Национального университета им Т.Г. Шевченко – Марка Дубового, который, по нашей информации, прибыл на мероприятие по приглашению администрации Белого дома.

Марк и Александр Дубовые

Известно, что несмотря на свой юный возраст Марк Дубовой работает заместителем руководителя в крупном адвокатском объединении, а также является автором ряда публикаций по теме глобализма и устойчивого развития, анализирует доклады ООН, Римского клуба и прочих международных организаций. В своем аккаунте в социальной сети Facebook самый молодой делегат молитвенного завтрака Марк дубовой опубликовал соответствующие снимки, подтверждающие его присутствие на Национальном молитвенном завтраке в США.

Facebook Марка Дубового

На следующий день после молитвенного завтрака в том же отеле состоялось совместное мероприятие украинской делегации и местной диаспоры. В числе приглашенных - цвет Республиканской партии: сенаторы Джеймс Лэнкфорд (один из ключевых людей в оргкомитете National Prayer Breakfast, Оклахома) и Стив Дейнс (Монтана), конгрессмены Джон Муленар (Мичиган), Роберт Эдерхольт (Алабама), Луи Гомерт (Техас), Тим Волберг (Мичиган).

Отметим, что первый молитвенный завтрак состоялся в 1953 году по инициативе некоммерческой христианской организации Fellowship Foundation и группы конгрессменов. Тогда же его впервые посетил американский президент – Дуайт Эйзенхауэр, начав таким образом традицию для будущих глав Белого дома. Основателем этого события был Авраам Верейде.

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