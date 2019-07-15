"Молдавский сценарий!" Украину предупредили об ударе Путина на выборах в Раду

Президент РФ Владимир Путин может применить два сценария влияния на внеочередные выборы в Верховную Раду Украины.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

Так, глава Кремля может задействовать так называемый "молдавский сценарий".

"Его суть состоит в навязывании Украине плана "федерализации", который до 2014 года активно продвигался "Украинским выбором" кума Путина – Виктора Медведчука. Он связан с насыщением политической арены Украины (особенно парламента) политиками, поддерживающими идею автономии Донбасса в составе Украины с дальнейшей ее федерализацией. Долгосрочный план, очередным этапом которого станут местные выборы в 2020 году, предусматривает углубление расколов внутри нашего общества за счет "парада автономий", а в перспективе должен привести к утрате суверенитета или территорий. Например, в виде "сухопутного коридора" в Крым", – рассказал Карин.

Журналист добавил, что также Москва нацелена ослабить государственность Украины за счет нивелирования ее внешнеполитических усилий, развала сектора обороны и безопасности.

Владимир Путин

"Самое неприятное в данной ситуации – тот случай, если "молдавский сценарий" в Украине не сработает. Тогда Кремль применит второй сценарий – "стратегию хаотизации" ситуации в Украине. С задачей "максимум" – спровоцировать массовое гражданское противостояние в Украине ("война всех против всех", чего им удалось добиться в Сирии, и который прямо сейчас реализовывается в Грузии). А это может стать поводом для вторжения "российских миротворцев" для предотвращения кровопролития и фактической оккупации страны россиянами", – акцентировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Пионтковский предрек последствия выборов для Украины.

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