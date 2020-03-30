Главная Новости
1 апреля • обновлено в 10:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады Украины 8 созыва Все статьи автора

Молчание Зеленского начало играть против него

79.6т

Это уже не смешно. В стране преддефолтное состояние, а Зеленский не может уговорить свой #моносброд, который он привел в Верховную Раду, проголосовать за законы, которые требует МВФ.

В повестке для голосования нет ни закона о банках, ни закона о земле. Так же нет тех правок, о которых в пятницу говорил Зеленский о том, что несколько лет землю смогут покупать только фермеры и по 100 гектар. Но самое печальное, что нардепы не знают за что будут голосовать. Проекты законов никто в глаза не видел. Голосовать придется в слепую. Зато есть уже кадровые замены в Кабмине. Менее чем за месяц. И это не нормально.

Вдадимир Зеленский

Вдадимир Зеленский

Как Ермак с Зеленским формировали Кабмин, если уже требуется замена? Хотя может Емец просто купил у брата Ермака абонемент только на 1 месяц и решил не продлевать? Но вот то, что глава Минфина Игорь Уманский уходит из Кабмина - это очень тревожный сигнал. Он профессионал высокого уровня и его уход говорит об одном из двух - либо дела крайне плохи, либо популисты победили во власти прагматиков и тогда Уманскому нечего там делать. В любом случае это уже напоминает агонию Кабмина. Министры правительства Шмыгаля на фоне экономического кризиса и эпидемии коронавируса шмыгают туда-сюда, но не показывают системной работы.

И конечно же все заметили, что нет реакции от Зеленского на коррупционный скандал с братьями Ермаками. Это говорит о том, что либо Зеленскому безразлична эта проблема и он благословил Ермаков на их делишки, либо Ермак пообещал собрать голоса и поэтому президент молчит до голосования. В любом случае молчание Зеленского начало играть против него. Рейтинг Слуг и президента начинают стремительно нестись вниз. Это покажет ближайший соцопрос. И чем дольше молчит Зеленский тем слабее и не привлекательнее он выглядит для избирателя. Да, не так себе предстаалял свое правление Владимир Александрович. В сериале все было проще и веселее. В общем жизнь оказалась не похожа на выдумку сценаристов Квартала-95.

А это та самая повестка для голосования на сегодня, в которую не внесли законы о банках и земле.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Борислав Береза Борислав Береза
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Борислава Березы
Поделиться в Facebook
33
Комментарии
17
39
Смешно
167
Интересно
438
Печально
40
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгеньев Александр
Евгеньев Александр
Хрякайте громче,чушкари свидомые щеневмерлу спивайте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Животенко Николай
Животенко Николай
Ждовня свидомая добьет уcpаину)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Рейтинг зеленського показує ступінь ідіотизму в Україні.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги