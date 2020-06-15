Итак, ОПЯТЬ у нас цель власти - Власть. Зеленский ТАК начал принюхиваться к возможному второму президентскому сроку, что уже не совсем ясно: что ХУЖЕ: президент, узурпирующий власть, или Власть, узурпировавшая президента!

За одну неделю, нарвавшись на коррупционные намеки Андрея Богдана и на антисемитские выпады Маруси Зверобой, Зеленский, не моргнув глазом, назначил в Киеве!!! главой своей партии с издевательски-лицемерным названием "служки народа" скандального ресторатора николая тищенко, погрязшего в уголовных делах.

А, еще один "плюс": Зеленского, наконец, поддержал его с понтом "враг" Порошенко, что на фоне "ТАЙНОГО" создания собственных фракций ловкими ручонками Разумкова-младшего-ломбардщика и Бени Коломойского-экс-приватовского, становится для "президента абсолютного большинства" ВЕСЬМА СУЩЕСТВЕННЫМ для чичако.

Увы, но у нас ВСЕ КАК ВСЕГДА: взошедший на вершину власти, обдуваем всеми ветрами, а, упавши, разбивается в прах...