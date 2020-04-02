Благодаря коронавирусу, я точно знаю какого президента хочу.

Мой будущий Президент.

Только тот, кто с утра до ночи будет создавать, поднимать и лоббировать собственное украинское производство.

Который создаст Украину как производственную, а не сырьевую базу и слепит на десятилетия экспортную страну.

Тогда будут и зарплаты.

Тогда будут и рабочие места.

Тогда будет и свой товар на полках.

Сырье бл*дь вывозим.

Сами нихрена не производим.

Границы всему миру открыли, льготы на импорт всем дали, а сами ничего готово практически не производим, а значит никуда и не продаём.

Вот сейчас вирус.

Я ничего не могу купить в Украине, потому что у нас практически ничего не производят.

Даже базовые примитивные изделия - и то Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан

И вот я звоню французскому производителю ИВЛ.

Говорю, продайте нам как своему партнеру партию ИВЛ. Деньги есть. У нас жопа.

А они отвечают.

У нас три приоритета отгрузки товаров и вы на третьем месте.

Приоритет 1.

Мы никуда никому ни одного ИВЛ не отгрузим, пока у нас внутри страны они нужны. Интересы Франции на первом месте. Мы - нах*й.

Приоритет 2

Межгосударственные договорённости на уровне президента и Правительства. Мы отгрузим второй очередью туда, куда нас попросит наше правительство. Это стратегические партнеры. Мы - нах*й.

Приоритет 3.

И только после первых двух, мы начнём распределять ИВЛ среди наших партнеров и дистрибьюторов. Отдавая предпочтение туда, где хуже. Судя по статистике, у нас все за*бись - так что мы третьи с конца.

И так говорит нам сейчас каждый иностранный поставщик.

Вот и скажите, нужно ли нам и дальше все завозить и всех сюда пускать или может все же повернуться лицом к себе.

Сегодняшний день отчетливо показал.

Мы никому не нужны, кроме нас самих и никто нам не собирается помогать вне очереди - кроме нас самих.

А сами себе мы помочь не можем.

У нас некем, нечем, не на чем.

Мой Президент будет.

Создавать по всей стране промышленные Парки.

Бить по рукам уродам во власти, которые по всей вертикали вымогают с производителей взятки за землю, за коммуникации, за подключения, за работу, за сбыт.

Стимулировать инновации и научные разработки.

Давать беспроцентные и дешёвые кредиты.

Гарантировать долгосрочные налоговые каникулы.

Оплачивать по всему миру рекламу украинского производства и стенды на выставках.

Лично лоббировать по миру и массово включать производителей в делегации.

Не избранных и не сырьевых - а всех желающих и из всех отраслей.

А ещё давать преференции НАШИМ при равном качестве для поставок за бюджетные деньги.

Я за здоровый протекционизм.

Хватит.

Довели страну до ручки - маски с халатами бл*дь произвести себе уже не можем.

Сорри. Но за 25 лет.

Эти заигрывания то с Россией, то с США, то с ЕС довели нас до тотальной зависимости во всем и от всех.

Пока все тихо.

Они нас с удовольствием юзают, а когда везде беда - наша беда для них стоит на самом последнем месте.

Хватит.

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