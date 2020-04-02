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2 апреля • обновлено в 11:50
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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко
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Мой будущий Президент

7.3т

Благодаря коронавирусу, я точно знаю какого президента хочу.

Мой будущий Президент.

Только тот, кто с утра до ночи будет создавать, поднимать и лоббировать собственное украинское производство.

Который создаст Украину как производственную, а не сырьевую базу и слепит на десятилетия экспортную страну.

Тогда будут и зарплаты.

Тогда будут и рабочие места.

Тогда будет и свой товар на полках.

Сырье бл*дь вывозим.

Сами нихрена не производим.

Границы всему миру открыли, льготы на импорт всем дали, а сами ничего готово практически не производим, а значит никуда и не продаём.

Вот сейчас вирус.

Я ничего не могу купить в Украине, потому что у нас практически ничего не производят.

Даже базовые примитивные изделия - и то Китай, Индия, Таиланд, Вьетнам, Пакистан

И вот я звоню французскому производителю ИВЛ.

Говорю, продайте нам как своему партнеру партию ИВЛ. Деньги есть. У нас жопа.

А они отвечают.

У нас три приоритета отгрузки товаров и вы на третьем месте.

Приоритет 1.

Мы никуда никому ни одного ИВЛ не отгрузим, пока у нас внутри страны они нужны. Интересы Франции на первом месте. Мы - нах*й.

Приоритет 2

Межгосударственные договорённости на уровне президента и Правительства. Мы отгрузим второй очередью туда, куда нас попросит наше правительство. Это стратегические партнеры. Мы - нах*й.

Приоритет 3.

И только после первых двух, мы начнём распределять ИВЛ среди наших партнеров и дистрибьюторов. Отдавая предпочтение туда, где хуже. Судя по статистике, у нас все за*бись - так что мы третьи с конца.

И так говорит нам сейчас каждый иностранный поставщик.

Вот и скажите, нужно ли нам и дальше все завозить и всех сюда пускать или может все же повернуться лицом к себе.

Сегодняшний день отчетливо показал.

Мы никому не нужны, кроме нас самих и никто нам не собирается помогать вне очереди - кроме нас самих.

А сами себе мы помочь не можем.

У нас некем, нечем, не на чем.

Мой Президент будет.

Создавать по всей стране промышленные Парки.

Бить по рукам уродам во власти, которые по всей вертикали вымогают с производителей взятки за землю, за коммуникации, за подключения, за работу, за сбыт.

Стимулировать инновации и научные разработки.

Давать беспроцентные и дешёвые кредиты.

Гарантировать долгосрочные налоговые каникулы.

Оплачивать по всему миру рекламу украинского производства и стенды на выставках.

Лично лоббировать по миру и массово включать производителей в делегации.

Не избранных и не сырьевых - а всех желающих и из всех отраслей.

А ещё давать преференции НАШИМ при равном качестве для поставок за бюджетные деньги.

Я за здоровый протекционизм.

Хватит.

Довели страну до ручки - маски с халатами бл*дь произвести себе уже не можем.

Сорри. Но за 25 лет.

Эти заигрывания то с Россией, то с США, то с ЕС довели нас до тотальной зависимости во всем и от всех.

Пока все тихо.

Они нас с удовольствием юзают, а когда везде беда - наша беда для них стоит на самом последнем месте.

Хватит.

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Автор
Алексей Давиденко Алексей Давиденко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Алексея Давиденко
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Не надо изобретать велосипед. На самом деле экономическое благополучие несырьевой цивилизованной страны создают... инженеры-разработчики. Поинтересуйтесь, увидите, что так оно и есть на самом деле. Япония, например, после атомной бомбардировки и проигрыша во второй мировой стала ведущей экономикой. Не знаете почему? Да там даже на денежных купюрах не свора нагалаханых виршеплетов, а инженеры, которые дали своим соотечественникам работу и прославили свою страну на весь мир. А вы что с "Таврией" сделали? Это было на весь совдеп единственное авто собственной разработки украинских инженеров. Даже москали не смогли удавить. Но вы им помогли.
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Автор трішки наївний. Складні демократії так не працюють. Прийде,побудує,дасть по руках. Президенти і депутати з неба не падають. Вони виходять з суспільства,яке їх обрало. Якщо суспільство на даному етапі свого розвитку обирає ось таке... Міняти світ потрібно починаючи з себе. Зовнішній світ міняється шляхом зміни внутрішнього. Тож,панове,працюємо і мудрішаєм. Бо вимремо як динозаври
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Путин скорей приди - порядок наведи!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пилипенко Кузьма, у тебя к нёбу дерьмо прилипло, беги пасть себе подмой,животное
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