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18 октября • обновлено в 10:14
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"Могут быть трагическими!" Слипачук предупредила об опасности выборов на Донбассе

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Бывшая глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала об ущербе, который могут нанести Украине выборы в Донбассе.

В интервью ВВС News Украина она подчеркнула, что в нашей стране есть очень существенное количество людей, у которых посттравматический синдром, с которыми никто не работает.

"И это все - основания для осуществления манипулятивного воздействия во время избирательных процедур. Если вы меня спросите, нужны ли нам манипулятивные выборы, я считаю, что нет, потому что результат таких выборов может быть очень трагическим для государственности и единства нашего народа", - отметила она.

Татьяна Слипачук

Татьяна Слипачук

24 канал

"Речь не только о физической безопасности и возможность прийти на участок. Ты также должен быть обеспечен всей массой информации, ты можешь анализировать несколько источников, а не только одно. Это также безопасность интеллектуальная, это свобода от манипуляций, это доступ к правосудию, если твое активное или пассивное избирательное право нарушается нарушаются правила агитации", - уточнила Слипачук.

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То есть, по ее словам, мы имеем не одну страницу факторов, которые могут влиять на свободу выбора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы на Донбассе проведут только после того, как РФ выведет свои войска.

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Тема
Выборы на Донбассе
Персона
Татьяна Слипачук
Место
Украина
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Там уже российские паспорта получают,зачем сами себя обманываете,Путину на потеху?
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