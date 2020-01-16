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16 января • обновлено в 23:24
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"Могу назначить вас директором психбольницы": Фирсов ответил на обвинения в покрывательстве "коррупционера"

1.5т
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Исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов ответил на обвинения нардепа от партии "Слуга народа" Александра Дубинского.

Нардеп заявил, что тот покрывает Андрея Малеваного, который занимает должность начальника управления экологии и природных ресурсов КГГА. В свою очередь Фирсов резко высказался об этом на своей странице в Facebook.

Он отметил, что не имеет никакого отношения к этому управлению Киевской городской государственной администрации.

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Егор Фирсов и Александр Дубинский

Егор Фирсов и Александр Дубинский

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"Александр, объясните пожалуйста, какое отношение председатель экоинспекции имеет к КГГА и его сотрудникам? Каким образом я могу кого-то туда назначить или уволить? Вы вообще понимаете разницу между экоинспекцией и ОГА/КГГА? Вы Конституцию читали? Открою вам секрет. С тем же успехом, с которым я могу назначить или уволить господина Малеваного, я могу вас назначить директором психбольницы имени Павлова или вице-королем Индии. Как вы законы принимаете вообще с таким уровнем компетентности", – написал Фирсов.

Также он прикрепил скриншот с обвинениями в свой адрес.

"Могу назначить вас директором психбольницы": Фирсов ответил на обвинения в покрывательстве "коррупционера"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Офис президента пытается оправдать президента Владимира Зеленского за визит в Оман, заявляя, что тот "максимально быстро" вернулся в Украину после авиакатастрофы в Иране. Однако в этих утверждениях есть ряд несостыковок.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Егор Фирсов Александр Дубинский
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