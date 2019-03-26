"Могли быть 15 лет назад": Гриценко объяснил, что помешало вступлению Украины в НАТО

Если бы критерием для вступления в НАТО было только состояние армии страны, Украина могла стать членом Альянса еще 15 лет назад.

Однако военная часть при принятии такого решение занимает только 20%. Остальные 80% касаются экономико-социальных показателей политики государства. Об этом заявил кандидат в президенты Украины, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Анатолий Гриценко Скриншот видео

"НАТО и армия — это немножко разные вещи. Стандарты НАТО — в них только 20% военная сфера. 80% критериев для того, чтобы вступить в НАТО, — это отсутствие монополизма и равные условия конкуренции в экономике, это честные выборы, это защищенное право собственности, это отсутствие дискриминации, это много других социальных параметров. Армия — только небольшой", — сказал политик.

"Если бы по армии оценивали Украину на предмет вступления в НАТО, поверьте мне, мы были бы там уже лет 15 назад, когда принимали Албанию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Литву, Латвию, Эстонию. Они и близко к нам не были по параметру НАТО и по оборонно-промышленному комплексу", — добавил Гриценко.

Говоря об украинской оборонке, лидер "Гражданской позиции" посоветовал допустить к производству вооружения частные компании и рассекретить государственный заказ. По его мнению, это позволит избежать коррупции в данной сфере.

Как сообщал OBOZREVATEL:

кандидат в президенты заявил, что несмотря на неготовность Альянса предоставить Украине план действий по членству в НАТО, страна должна выполнить этот план без его формального предоставления.

Ранее Гриценко говорил, что прежде, чем заявлять о желании получить членство в НАТО, Украине следует вырасти в экономическом, военном, промышленном и других аспектах. Он уверен, что на этом пути страна имеет шанс обогнать большинство стран Альянса и ЕС.

Также политик уверен в том, что выборы не изменят проевропейских приоритетов внешней политики Украины — движение в НАТО и Европейский союз.

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