"Гройсман — самоубийца": Порошенко объяснил свое поражение на "малой родине"

Если бы премьер-министр Украины Владимир Гройсман не решил вести самостоятельную политику и разделиться с партией Петра Порошенко "Европейская солидарность", то, объединившись, силы показали бы лучший результат на внеочередных выборах в ВРУ.

Такое мнение высказал пятый президент Украины, лидер партии "ЕС" Петр Порошенко в интервью "Украинской правде". Он прокомментировал ситуацию в Винницкой области, где "Европейская солидарность" заняла четвертое место.

Именно на 12 округе региона Порошенко в свое время сам избирался в парламент, позже там баллотировался и его сын Алексей.

Порошенко и Гройсман

"Разбросанность демократических сил. Мы и политическая сила Гройсмана. Это была единственная область, где он преодолел 5% барьер. Единственная во всей Украине. И он не победил в области, но преодолел барьер. В отличие от нас, где проходной барьер был преодолен почти по всей Украине. Если сложить результаты, то точно должны была быть возможность бороться за победу", — пояснил пятый президент.

Он отметил, что из фракции Блока Порошенко в Винницкой области победили отдельные народные депутаты, которые шли самовыдвиженцами, а от премьер-министра — никто не победил ни в городе, ни в регионе.

Порошенко сказал, что гордится тем, кто занял второе место на "его округе". По его словам, кандидат от "ЕС" Елена Верлан-Кульшенко — "фантастическая женщина, волонтер, врач, военный медик, мама четырех детей".

Также лидер политсилы добавил, что никоим образом не обижается на Гройсмана. Однако вспомнил, что он был четвертым в партийном списке Порошенко, также политсила пятого президента выдвинула его на спикера и на премьер-министра.

"Завершение моей президентской каденции — это завершается первый этап, когда каждый может выбирать дальнейшую жизнь. Было право у Владимира сделать этот выбор? Было. Одобряю ли я этот выбор? Нет. Я считаю, что с политической точки зрения, это было самоубийство. Но имеет ли он право на этот выбор? Очевидно так. Жизнь показала прав ли он был или нет", — прокомментировал Порошенко.

Он добавил, что критику Гройсмана воспринимает только как технологические рекомендации, которые не помогли партии премьер-министра пройти в парламент.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным обработки 100% протоколов, "Европейская солидарность" заняла четвертое место (8,10%) на внеочередных выборах в ВРУ. Она получит 25 мест в парламенте.

А партия "Украинская стратегия Гройсмана" оказалась на девятом месте (2,41%) и не прошла в парламент.

Так, на 12 округе Винницкой области победил Анатолий Драбовский от политсилы "Слуга народа".

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