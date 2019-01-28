''Мог дотянуть до конца срока'': Герман обвинила Януковича в ошибке из-за Майдана

Скандальная экс-советница беглого президента Виктора Януковича Анна Герман пожалела, что он не удержал власть в своих руках во время Революции Достоинства.

По ее словам, он якобы мог это сделать, пожертвовав несколькими людьми из своего окружения. Такое мнение Герман озвучила в эфире программы "Большой вечер" на телеканале News One (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Анна Герман Скриншот видео

"Если бы Янукович в определенный период, сразу после избиения студентов, пожертвовал определенными ферзями, пешками, даже лошадьми, уволил нескольких ключевых лиц в своем окружении, правительстве, Майдан можно было бы на время отложить. Не навсегда, потому что то, что запланировано, его уже избежать было невозможно, но на время отложить. И, возможно, Янукович даже дотянул бы до конца своего первого президентского срока", — сказала она.

Герман также постаралась оправдать беглого экс-президента, заявив, что он якобы никогда не хотел наказывать тех людей, вина которых полностью не доказана. Она отметила, что просчет Януковича состоял в том, что он не учитывал циничных правил политики и не умел быть гибким.

"Иногда политики жертвуют даже невинными для того, чтобы сохранить главное — сохранить власть, а следовательно сохранить государство. Потому что сохранение тогдашней его власти означало бы сохранение мира и целостности Украины. И я думаю, что судьба одного человека, если поставить на весы, и судьба всего народа — те весы, где судьба всего народа, они всегда перевешивают. К сожалению, такова жизнь. Надо жертвовать людьми отдельными, когда речь идет о судьбе всего народа. Как бы цинично это не звучало", — подытожила оправдательную речь о Януковиче одиозная Герман.

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