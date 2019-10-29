'Каждый уголок Украины!' Зеленский запустил масштабную интернетизацию страны

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание меморандума, в рамках которого планируется покрыть всю территорию страны мобильным интернетом.

Об этом он заявил во время инвестиционного форума Re:Think, который проходит в Мариуполе. По словам главы государства, в реализации проекта ему поможет крупный бизнес.

"Большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в стране, верит и готов вкладывать больше. Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей Украины будет покрыт мобильной связью и Интернетом", – заявил Зеленский.

Впоследствии стало известно, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук подписал меморандум с основными операторами мобильной связи. В подписании договора приняли участие компании "Интертелеком", "Лайфсел", "Водафон" и "Киевстар".

"Я верю, что с этого документа начнется тотальная цифровизация всей страны. В каждом уголке нашей страны должен быть доступен качественную связь и интернет. И мы сделаем для этого все необходимое", – сообщил Гончарук во время подписания документа.

Отметим, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров ранее сообщал о планах ведомства создать онлайн-карту, на которой будет отображаться реальное положение наличия интернет-покрытия в каждом населенном пункте. По его словам, правительство уже провело ряд встреч с заинтересованными сторонами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о планах правительства за ближайшие три года полностью покрыть Украину скоростным интернетом.

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