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24 апреля • обновлено в 21:37
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Многотысячных правок к законопроектам больше не будет: Зеленский поставил точку

2.4т
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который не дает народным депутатам злоупотреблять своими правами, внося тысячи поправок к законопроектам во втором чтении.

Документ вступает в силу на следующий день после его опубликования, сообщается на сайте главы государства.

Многотысячных правок к законопроектам больше не будет: Зеленский поставил точку

Закон № 561-ІХ "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады о противодействии злоупотреблением правами народных депутатов Украины во время законодательной процедуры" предусматривает "Особую процедуру рассмотрения законопроектов во втором чтении". Если количество поправок в пять или более раз превышает количество статей (пунктов) проекта первичного законодательного акта, но не менее 500 поправок, такой законопроект может рассматриваться по особой процедуре.

Особая процедура будет применяться, если есть подписи не менее 150 нардепов и поддержка не менее 226 голосов. Также должны быть предоставлены сравнительные таблицы и сопроводительные документы к ней.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада приняла этот законопроект на внеочередном заседании 16 апреля. Его поддержали 242 нардепа.

Напомним, что законопроект о функционировании банковской деятельности было внесено более 16 тысяч поправок. Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура предложил внести такое количество в Книгу рекордов Украины.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента
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