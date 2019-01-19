''Многое на кону'': Горбулин раскрыл планы Путина на выборы в Украине

Москва планирует привести к власти в Украине "договороспособных" политиков, так что вмешательство РФ в ход избирательных кампаний 2019 года в стране может стать беспрецедентным.

Об этом в статье на "Зеркале недели" заявил советник президента и член политической подгруппы ТКГ в Минске, академик Владимир Горбулин. Он подчеркнул, что давление РФ в настоящее время направлено именно на Украину, "которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний".

"Европа все больше уходит в собственные дела, почти незаметный в прошлом году "минский процесс" окончательно отошел на второй план, а давление России, в т.ч. сугубо военное, увеличивается... И приобретает серьезные масштабы, которые свидетельствует о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, где Украина может оказаться не единственной целью", — заявил Горбулин.

Россия, по словам Горбулина, "попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью", то есть на разных уровнях повлиять на исход украинских выборов.

"Однако если это не удастся, Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям ... На кону стоит очень много. Не случайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до окончания выборов. 2019-й может оказаться для страны таким же сложным, хотя, вероятно, и не таким, как 2014-й", — отметил эксперт.

Владимир Горбулин Еспресо.TV

Как писал OBOZREVATEL, ранее Горбулин озвучил прогноз по вероятности широкомасштабной войны Украины с Россией, обратив внимание на привычки Владимира Путина.

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