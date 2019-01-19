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''Многое на кону'': Горбулин раскрыл планы Путина на выборы в Украине

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Москва планирует привести к власти в Украине "договороспособных" политиков, так что вмешательство РФ в ход избирательных кампаний 2019 года в стране может стать беспрецедентным.

Об этом в статье на "Зеркале недели" заявил советник президента и член политической подгруппы ТКГ в Минске, академик Владимир Горбулин. Он подчеркнул, что давление РФ в настоящее время направлено именно на Украину, "которая в 2019 году входит в сложный период двух общенациональных избирательных кампаний".

"Европа все больше уходит в собственные дела, почти незаметный в прошлом году "минский процесс" окончательно отошел на второй план, а давление России, в т.ч. сугубо военное, увеличивается... И приобретает серьезные масштабы, которые свидетельствует о планомерной подготовке Москвы к возможной войне, где Украина может оказаться не единственной целью", — заявил Горбулин.

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Россия, по словам Горбулина, "попытается решить свои стратегические задачи "малой кровью", то есть на разных уровнях повлиять на исход украинских выборов.

"Однако если это не удастся, Украине следует быть готовой к самым радикальным сценариям ... На кону стоит очень много. Не случайно некоторые наши западные партнеры не рискуют формировать планы двустороннего сотрудничества до окончания выборов. 2019-й может оказаться для страны таким же сложным, хотя, вероятно, и не таким, как 2014-й", — отметил эксперт.

Владимир Горбулин

Владимир Горбулин

Еспресо.TV

Как писал OBOZREVATEL, ранее Горбулин озвучил прогноз по вероятности широкомасштабной войны Украины с Россией, обратив внимание на привычки Владимира Путина.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Горбулин
Место
Украина
Теги
выборы в УкраинеРоссия
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Жуков Жора
Жуков Жора
Хохложопые идиоты, назовите хоть одного договором по обновлению политика. Вас проституток, ещё старик Бжезинский расскусил, что продажность у вас на ментальном уровне))
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапы на кон поставили всё, либо порабощение Украины(при любых раскладах кровавое), либо кровавый распад РФии. При всём моём неуважении к Педро, логически мысля задаёшся вопросом: кто кроме Пети(уже отв@флившего Пыню) или Толи, способен кто-то другой дать военный отпор казларылым скотам, когда те от безвыходности ломануться сюда всей армией? Договорённости других предполагаемых "главнокомандующих" (с вилами, косами, шутовскими колпаками, в стойке на коленях, выглядывающих из-за нефтяных вышек в Крыму и т.д.), адекватными украинцами рассматриваться не должны.
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Жуков Жора
Жуков Жора
UaDonetsk Umka, Надо лишь сидеть на берегу..... и помогать вам дальше.Ваша помойка долго на кредитах не протянет.
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Президента Украины уже выбрали - это Юлька Григян (точнее Григянис…) а вот кто её выбрал - Путин или ГосДеп … тут хохлы можете помастурбировать ……(только фаллоимитаторы не поломайте) …….
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