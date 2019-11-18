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18 ноября • обновлено в 11:10
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Много матерился и жаловался: Богдан провел закрытую встречу

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Глава Офиса президента Андрей Богдан днем 15 ноября провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костком закрытую встречу, участие в которой приняли 20 иностранных и украинских журналистов.

Встреча проходила в формате off the record. Об этом сообщает издание "TheБабель". Богдан объяснял свою позицию по ключевым политическим темам: работе парламента и Кабмина, переговорам с Россией, разведению войск.

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По словам журналистов, Богдан был очень эмоционален и матерился так, что его попросили подбирать выражения. Источники издания сообщили, что Богдан недоволен работой Рады и Кабмина. Также он не знает, как убедить Запад, что власть и бизнесмен Игорь Коломойский – не одно и то же.

Он также добавил, что ведется дискуссия с МВФ о судьбе главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Алексея Писарука. САП подозревает, что Писарук, в прошлом первый замглавы НБУ, был замешан в разворовывании стабилизационного кредита НБУ в размере 1,2 млрд грн.

Также Богдан жаловался на то, что премьер-министр Алексей Гончарук работает медленно и не всегда продуктивно. Из-за этого между ними возникают споры. Также у Богдана есть разногласия с главой СБУ Иваном Бакановым.

Богдан также рассказал, что с назначением главы Киевской городской государственной администрации власть не спешит, потому что "не уверена в персоналиях". На вопросы, чем не устраивает кандидатура нардепа от "Слуги народа" Александра Ткаченко и когда будет назначение, по сути чиновник не ответил.

Богдан, по данным источников, разочаровался во фракции "Слуга народа". По его словам, у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь". Также глава ОП жаловался, что его никто не любит.

Богдан провел закрытую встречу, на которой матерился и жаловался

Богдан провел закрытую встречу, на которой матерился и жаловался

Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец агрохолдингов "Укрлендфарминг" и "Авангард" Олег Бахматюк заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан никого не подпускает к главе Украины Владимиру Зеленскому и ведет себя по-хамски.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Ну, убедились, что клоун клоуном погоняет? Не так смешно, как грустно...
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