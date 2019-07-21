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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Многим не понравится!" Зеленский назвал будущего премьер-министра

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом.

При этом он не должен иметь опыт работы на этой должности, сообщил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на избирательном участке в Колледже морского и речного флота на Оболони в Киеве (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Это может не понравится многим людям, которые идут в парламент, но у меня есть неизменная позиция, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – заявил он.

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Имен кандидатов на пост главы правительства президент не назвал, но перечислил тех, у кого шансов нет.

Зеленский на голосовании

Зеленский на голосовании

Сайт президента Украины

"Я бы очень хотел, чтобы ним был независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Провожу уже консультации", – сообщил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Naumenko Nataliia
Naumenko Nataliia
добре хоч не азірав
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
ПИ*ДОБОЛ.Как можна быть профессиональным премьером не работая премьером. Уже целая КУЧА ПРОФЕСсИОНАЛОВ в Слуге тупых, с купленными дипломами не знающих и не умеющих ничего кроме попиздеть! Пиздеть может клоун или комик на сцене, а управлять государством совершенно ответственное дело. Как говорят в Белорусии " Два дела не роби, или целуй или е*и! "
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Надежда Вера
Надежда Вера
Президент тоже должен быть профессионалом или зеленому не обязательно?
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