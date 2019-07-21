"Многим не понравится!" Зеленский назвал будущего премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий премьер-министр будет профессиональным экономистом.

При этом он не должен иметь опыт работы на этой должности, сообщил Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на избирательном участке в Колледже морского и речного флота на Оболони в Киеве (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Это может не понравится многим людям, которые идут в парламент, но у меня есть неизменная позиция, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом", – заявил он.

Имен кандидатов на пост главы правительства президент не назвал, но перечислил тех, у кого шансов нет.

Зеленский на голосовании Сайт президента Украины

"Я бы очень хотел, чтобы ним был независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Провожу уже консультации", – сообщил Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, 21 июля 2019 в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись по всей территории Украины в 8:00 и закроются для подсчета голосов в 20:00.

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