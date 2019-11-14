"Много говорят, мало работают!" Арахамия заявил о ротации "слуг народа"

Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" могут потерять свои должности в комитетах Верховной Рады Украины.

Об этом заявил председатель фракции "СН" Давид Арахамия, отметив, что представители президентской партии готовятся провести ротацию, передает "РБК-Украина".

По его словам, это касается не только скандального нардепа Богдана Яременко, которого поймали за секс-перепиской в Раде.

Давид Арахамия заявил о ротации "слуг народа"

"Мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... По результатам голосования вчера. Нет, это не "а-та-та". У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но вообще не посещают заседания комитетов", – сказал Арахамия.

Он подчеркнул, что переизбрание нардепов на должностях в комитетах будет проходить 15 ноября.

"Они занимают места. Я считаю, что такие люди много говорят, но мало работают. Где они должны быть? В комитете свободы слова. Нет, это не наказание. Смотрите, если человек что-то рассказывает всем людям, но не работает, то это означает, что он любит свободу слова! Все увидите завтра", – добавил глава фракции "СН".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Давид Арахамия рассказал, кто распространяет в сети секреты "слуг народа". По его словам, внутрипартийную информацию партии на Telegram-канале "Темный рыцарь" публикует народный депутат президентской фракции в Верховной Раде. Он отметил, что знает имя этого лица, но называть не будет.

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