Мнение украинцев по конфликту с Россией: Гриценко стал лидером доверия

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко стал лидером доверия среди украинцев в вопросе интерпретации ситуации, сложившейся из-за конфликта Украины и России.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 по заказу ОО "Детектор медиа" и при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида").

"Если говорить об индексе относительно конфликта с Россией, то среди тех, кто разделяет скорее прогосударственные интерпретации, больше тех, кто считает, что утверждения, которые разделяет сам респондент, продвигаются такими политиками и популярными личностями, как Анатолий Гриценко (16% против 6% среди тех, кто скорее придерживается пророссийской ориентации)", - отмечается в материале на сайте "Детектор медиа".

Следующими идут: Петр Порошенко (10% против 1%), Святослав Вакарчук (11,5% против 4%), Андрей Садовый (8% против 2%), Олег Тягнибок (5% против 1%).

Читайте также на OBOZREVATEL обращение Гриценко по поводу инцидента с певцом Святославом Вакарчуком.