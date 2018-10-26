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Мнение украинцев по конфликту с Россией: Гриценко стал лидером доверия

5.3тЧитать материал на украинском

Один из самых рейтинговых потенциальных кандидатов в президенты Украины Анатолий Гриценко стал лидером доверия среди украинцев в вопросе интерпретации ситуации, сложившейся из-за конфликта Украины и России.

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в сентябре 2018 по заказу ОО "Детектор медиа" и при финансировании Министерства иностранных дел Дании ("Данида").

"Если говорить об индексе относительно конфликта с Россией, то среди тех, кто разделяет скорее прогосударственные интерпретации, больше тех, кто считает, что утверждения, которые разделяет сам респондент, продвигаются такими политиками и популярными личностями, как Анатолий Гриценко (16% против 6% среди тех, кто скорее придерживается пророссийской ориентации)", - отмечается в материале на сайте "Детектор медиа".

Следующими идут: Петр Порошенко (10% против 1%), Святослав Вакарчук (11,5% против 4%), Андрей Садовый (8% против 2%), Олег Тягнибок (5% против 1%).

Читайте также на OBOZREVATEL обращение Гриценко по поводу инцидента с певцом Святославом Вакарчуком.

Персона
Анатолий Гриценко
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Dell Alex
Dell Alex
"Обозовцы" упорно отрабатывают гонорар от Толика ))))
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Встромил Ипатий
Встромил Ипатий
Онотоле стал лидером на букву "п"
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
!Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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