"Мне все равно, кто он такой": Бессмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленными

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за переговорного процесса по обмену пленными.
В прямом эфире программы "Право на владу" на 1+1 он заявил, что часть из окружения главы страны якобы "заигралась с одной из башен Кремля" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Он утверждает, что "эмоционально резко" выступил против некоторых инициатив Зеленского, "потому что видел, что его затягивают в ловушку, суть которой – дискредитация президента Украины".
Зеленский и Бессмертный
Коллаж
"Пока он Зеленский, он мог творить все что угодно. Но зная материю, я понимал прекрасно, что такое президент, который только входит в курс дела, начинает вести такое дело", – сказал он.
По мнению Бессмертного, Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский" и она якобы и привела к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы такие вещи не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он.
Политик добавил, что ему по-человечески понятная реакция президента, "но можно вытянуть 10 [человек], а погубить тысячи".
Бессмертный также назвал все шаги Кремля по обмену заранее спланированными, начиная с убийства на Донбассе 6 августа четырех украинских воинов, и выступил за участие общественности в переговорах.
Как писал OBOZREVATEL:
3 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного. На запрос о причинах такого решения в Офисе президента заявили, что сейчас "формируют наиболее эффективную группу".
Сам Бессмертный рассказал, что работал над "принципиально новым" подходом к окончанию войны на Донбассе.
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