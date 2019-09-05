"Мне все равно, кто он такой": Бессмертный "наехал" на Зеленского из-за обмена пленными

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Роман Бессмертный обратился к президенту Владимиру Зеленскому из-за переговорного процесса по обмену пленными.

В прямом эфире программы "Право на владу" на 1+1 он заявил, что часть из окружения главы страны якобы "заигралась с одной из башен Кремля" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Он утверждает, что "эмоционально резко" выступил против некоторых инициатив Зеленского, "потому что видел, что его затягивают в ловушку, суть которой – дискредитация президента Украины".

Зеленский и Бессмертный Коллаж

"Пока он Зеленский, он мог творить все что угодно. Но зная материю, я понимал прекрасно, что такое президент, который только входит в курс дела, начинает вести такое дело", – сказал он.

По мнению Бессмертного, Украине "навязали качелю Сенцов-Вышинский" и она якобы и привела к появлению в переговорном процессе фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

"Я просто еще раз хочу обратиться к нему не как к Зеленскому – мне все равно, кто он такой, – я к нему хочу обратиться как к президенту Украины. Если вы такие вещи не доверяете специалистам – вас же предупреждали... Подумайте, что вы президент огромной страны", – сказал он.

Политик добавил, что ему по-человечески понятная реакция президента, "но можно вытянуть 10 [человек], а погубить тысячи".

Бессмертный также назвал все шаги Кремля по обмену заранее спланированными, начиная с убийства на Донбассе 6 августа четырех украинских воинов, и выступил за участие общественности в переговорах.

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!