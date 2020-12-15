Мне все равно, что обо мне думает Россия, – Верещук

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук сказала, что ей безразлично мнение России о ней.

Именно так нардепка прокомментировала новость о расширении санкционного списка РФ и внесении туда ее фамилии, а также большинства депутатов фракции "Слуга народа".

"У меня нет, не было и никогда не будет никаких оффшоров, иностранных счетов, тем более в Российской Федерации. У меня нет там кондитерских фабрик, машиностроительных заводов. Пусть переживают те, кто и дальше ведет втихаря там торговлю", – подчеркнула Верещук.

На вопрос о причинах подъема волны радости среди депутатов, относительно которых Россия ввела санкции, Верещук ответила: "Я не понимаю такой экзальтации, таких эмоций, это не очень профессионально".

Напомним, что недавно российское правительство значительно расширил список лиц, в отношении которых РФ вводит экономические санкции. Санкционный список пополнился представителями фракции "Слуга народа". Под российские ограничения попал почти весь состав фракции, который образует монобольшинство в Раде, а также спикер Разумков и его заместитель Руслан Стефанчук. Со своей стороны многие народные депутаты поспешили похвастаться этим фактом в соцсетях.

Как писал OBOZREVATEL, Ирина Верещук, комментируя недавний инцидент с пением венгерского гимна местными депутатами на Закарпатье и проведенными из-за это обысками Службой безопасности Украины, заявила, что притеснений в адрес венгерской общины нет.