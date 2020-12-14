Текст на языке оригинала

Завтра о 15.00 мені вручають обвинувачення за активну участь в Революції Гідності. Проти мене сфальсифікували обвинувачення у вбивстві. Я нікого не вбивала, це розправа над мною та акт залякування інших учасників Революції Гідності через їх активну державницьку позицію та страх влади перед новим Майданом.

На Майдан в листопаді 2013-го вийшли мільйони людей, стояли віч-на-віч зі смертю - тисячі, самооборонялися- сотні, офіс ПР разом зі мною штурмували - десятки, а обвинувачення вручають мені самій. Але це насправді не погано, гірше аби все було ...навпаки.

Чому саме я?

Певно через збіг різних факторів: я активний учасник Майдану, займалася конфіскацією 1,5 млрд.дол Януковича (справу проти мене в цьому році почав його адвокат Бабіков, що очолив на той час ДБР) також очевидно ключову роль зіграв той факт, що в 2019-тому я оприлюднила документи, що Зеленський відкосив від повісток в армію.

Також я знаю, що я не сама, і прошу підтримати мене завтра о 15 годині біля обласного ДБР (Лесі Українки, 26, навпроти ЦВК).

Обвинувачення означає, що слідство завершене і справа йде в суд. В моєму випадку Печерський. Обвинувачують мене в умисному вбивстві, що передбачає вищу міру покарання. Після вручення обвинувачення прокоментую ту "дурню" на брифінгу.

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