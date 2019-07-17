"Мне ваш полиграф не интересен!" Кандидат от "Слуги народа" оскандалился в Чернигове

Один из кандидатов в народные депутаты Украины от президентской партии "Слуга народа" в Чернигове отказался проходить проверку на полиграфе ("детекторе лжи").

О скандальном случае сообщил в эфире ObozTV психолог и представитель Всеукраинской ассоциации полиграфологов Дмитрий Попов.

Попов рассказал, что 16 июля он вернулся из Чернигова, где проводил проверку на полиграфе для кандидатов в народные депутаты, которые добровольно изъявили желание пройти исследование.

"Один из кандидатов, который идет под флагом Зе!Команды, имеет очень серьёзный хвост в Партии регионов. И он открыто вышел на пресс-конференции и сказал, что мне ваш полиграф не интересен, для меня лучший полиграф – это избиратель. Прыгнул в машину и уехал", – передал психолог.

Фамилию кандидата Попов не уточнил. Однако, как говорится в сюжете местного черниговского телеканала "Дитинець", от полиграфа отказался кандидат по мажоритарному округу №205 Олег Семинский.

Олег Семинский – бывший директор "Нафтогазвидобування", история с похищением которого прогремела на всю Украину. В феврале 2012 года бизнесмена подстерегли возле его дома в Киеве, захватили и удерживали в плену более трех лет.

Олег Семинский "Украинская правда"

Как рассказывал Семинский в интервью OBOZREVATEL в 2018 году, тогда на него напали около 12 человек: заломили руки, одели наручники, усадили в авто. Он провел в плену 3,5 года и был освобожден 23 мая 2015-го.

По словам Семинского, похищение произошло по приказу его бывшего друга и партнера Николая Рудьковского (экс-министра транспорта Украины), который с 2014 года отсутствует в Украине.

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