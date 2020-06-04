Вот этого я уже совсем не понял: Зеленский с группой товарищей зашёл в кафе, там они посидели, выпили кофе, пофоткались, само собой, поулыбались, выложили фоточки - ароматный кофе в Хмельницком. Это типа гарант соблюдения законности в стране.

Слушайте, какого, собственно, х*я?

Вроде бы карантин никто пока не отменял. Кафе работают или на террасах, или на вынос.

То есть, с одной стороны этот наш лысый министр коронавируса такой: рано открывать рестораны! Нельзя!

А с другой - этот наш, прости Господи, лидер: но мне-то можно!

П*здец.

А мне отчего нельзя? Я бы тоже с удовольствием посидел в кафешечке, пофоткался. Объясните кто-то: может, я пропустил чего? Может, можно?

Мне кого слушать - лысого или всенародного? Ни хрена я не понял, граждане. Кто-то вообще знает правила игры?

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