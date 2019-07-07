"Мне очень приятно, мы гордимся": Медведчук рассказал об отношениях с Путиным

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук выразил гордость тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным.

В эфире российского телевидение Медведчук рассказал, что познакомился с Путиным в начале 2000-х годов на "одном из официальных мероприятий". Тогда Путин уже был главой РФ, а Медведчук занимал должность замглавы Верховной Рады. Более частые встречи с Путиным начались тогда, когда он стал главой АП.

По словам Медведчука, у него "схожие взгляды" с Путиным, поэтому их деловые отношения со временем переросли в более тесные.

Также Медведчук рассказал, что стать крестным отцом младшей дочки Дарьи Путин согласился по просьбе его супруги Оксаны Марченко, известной ранее в Украине телеведущей.

"И мне очень приятно, мы гордимся, и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крёстным отцом моей дочери в 2004 году", - сказал Медведчук.

Путин и Медведчук цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук удивил заявлением о том, что президент РФ якобы уважительно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому.

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