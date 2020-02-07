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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Мне его скальп не нужен!" Скандал с матами и угрозами в Раде получил неожиданное продолжение

3.6т
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Депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил, что расценивает как хулиганство брань в свой адрес от "слуги народа" Максима Ткаченко.

Как передает ТСН, Кучеренко заявил, что штраф, предусмотренный за такое действие, Ткаченко должен заплатить не лично Кучеренко, а в государственный бюджет.

"Я считаю, что это хулиганство. Мне сказали, там штраф тысячу гривен, пусть платит в бюджет", – отметил Кучеренко.

"Мне его скальп не нужен!" Скандал с матами и угрозами в Раде получил неожиданное продолжение

Вместе с тем нардеп сообщил, что готов забрать свое заявление, если увидит, что его оппонент понял неправильность своего поступка.

"Мне его скальп однозначно не нужен, я даже до вчера не знал такого депутата. Нельзя ругаться грубо в стенах Верховной Рады. Я многодетный отец и мне, во-первых, детям нужно что-то объяснять на вопрос: "А кто это, папа?" А во-вторых, в моей политсиле есть избиратели, которые меня делегировали, и не этот так называемый депутат будет рассказывать, куда кому ехать. Но если он поймет, что просто необходимо извиниться, я определенно отзову это заявление. Потому что я абсолютно конструктивный", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Алексей Кучеренко от "Батьківщини" подал заявление в полицию на коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обматерил его в Верховной Раде.

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Автор
Глеб Иванов
Персоны
Максим Ткаченко Алексей Кучеренко
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
Как знал, что исправят, скрин сделал ))))) https://prnt.sc/qyx6s4
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Юг Руси
Юг Руси
А при чём тут "скальпель"? Пьяная Обозяна продолжает выдумывать заголовки?!
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