"Мне его скальп не нужен!" Скандал с матами и угрозами в Раде получил неожиданное продолжение

Депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил, что расценивает как хулиганство брань в свой адрес от "слуги народа" Максима Ткаченко.

Как передает ТСН, Кучеренко заявил, что штраф, предусмотренный за такое действие, Ткаченко должен заплатить не лично Кучеренко, а в государственный бюджет.

"Я считаю, что это хулиганство. Мне сказали, там штраф тысячу гривен, пусть платит в бюджет", – отметил Кучеренко.

Вместе с тем нардеп сообщил, что готов забрать свое заявление, если увидит, что его оппонент понял неправильность своего поступка.

"Мне его скальп однозначно не нужен, я даже до вчера не знал такого депутата. Нельзя ругаться грубо в стенах Верховной Рады. Я многодетный отец и мне, во-первых, детям нужно что-то объяснять на вопрос: "А кто это, папа?" А во-вторых, в моей политсиле есть избиратели, которые меня делегировали, и не этот так называемый депутат будет рассказывать, куда кому ехать. Но если он поймет, что просто необходимо извиниться, я определенно отзову это заявление. Потому что я абсолютно конструктивный", – заявил депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Украины Алексей Кучеренко от "Батьківщини" подал заявление в полицию на коллегу из "Слуги народа" Максима Ткаченко, который накануне обматерил его в Верховной Раде.

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