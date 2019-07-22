Митинговал за "русский мир": в Раду прорывается скандальный мэр Мелитополя

На внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарному округу №80 (Мелитополь) лидирует скандальный мэр города Сергей Минько, замешанный в множестве коррупционных скандалов и связях с российским агрессором.

Как сообщается в сюжете программы Focus, одиозный кандидат в нардепы торгует землей в курортном поселке Кирилловка на Азовском побережье. Кроме того, он сыскал себе славу "черешневого магната", поскольку во время российско-украинской войны поставлял свои ягоды через Беларусь в российский Санкт-Петербург (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Минько Скриншот видео

Не менее скандальными фактами его биографии являются пророссийские митинги в Мелитополе в 2014 году. Под флагом страны-агрессора он призывал жителей города к сепаратистскому референдуму и обещал добиться торговли с Таможенным союзом.

Минько на митинге в поддержку "русского мира" в 2014 году Скриншот видео

Призывы Минько к торговле с Таможенным союзом Скриншот видео

Что касается карьеры, то, благодаря патронам из ныне запрещенной в Украине Партии регионов, ее тогдашний депутат Минько стал секретарем городского совета, а затем дважды принял присягу мэра и полностью захватил власть в южном городе. Это произошло вопреки множеству решений судов, которые именем Украины признали его действия противоправными.

Следует напомнить, что Минько "прославился" и переводом всех мелитопольских школьников на сухой паек. Ведь мэр отменил завтраки во всех школах своего города. Кроме того, он украл у него коммунальную теплокомпанию, а человека, который в прямом эфире раскрыл горожанам эту энергоаферу, Минько до сих пор преследует полицейским прессингом и шестью уголовными делами.

Создание любых депутатских или иных комиссий о судьбе коммунальных предприятий Мелитополя мэр ветировал и запрещал 40 раз подряд.

Накануне парламентских выборов Минько пытался вступить в ряды президентской партии "Слуга народа", но его не приняли туда. Именно поэтому в избирательную гонку он вошел как самовыдвиженец.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность городского головы Мелитополя Сергея Минько на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ДБР и НАБУ.

Также поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали "вечный" мэр Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

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