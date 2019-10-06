"Зелю вон!" Митинги против капитуляции в Киеве приняли неожиданный поворот

Участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты также объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана. Ведь он заявил, что участники акции "Нет капитуляции" в Киеве пришли туда за деньги.

Как пишет "Громадське", текст заявления по итогам вече зачитал ветеран Павел Белоус. Со сцены он объявил о создании "Движения сопротивления капитуляции", в котором призывал участвовать всех неравнодушных. Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батьківщина" и "Европейская солидарность" создать в парламенте межфракционное объединение "Оппозиционная платформа — нет капитуляции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также участники вече считают, что проведение выборов на оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса этим территориям противоречит Конституции Украины. Они требуют, чтобы Россия ушла из Крыма и Донбасса без каких-либо условий.

Кроме того, украинцы настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией, принятия решений, которые бы привели к сдаче интересов страны.

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Вече в Киеве "Громадське"

Участники акции пришли в Офис президента, где проскандировали "Слуга выходи, народ пришел", "Нет капитуляции", "Зелю вон", "Украина – не рояль", после чего пошли к Верховной Раде.

Удовлетворения своих требований "Движение сопротивления капитуляции" ожидает от власти до 14 октября. После парламента участники акции двинулись в Кабмин.

14 октября они планируют вновь выйти на улицы Киева, а также призывают проводить аналогичные акции в других городах Украины.

Протестувальники прийшли під Офіс президента, поскандували "Слуга виходь, народ прийшов", "Ні капітуляції", і пішли до Ради pic.twitter.com/wprni6lECH — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Організатори віче на Майдані озвучили вимоги pic.twitter.com/O4ChmlWF7c — hromadske (@HromadskeUA) October 6, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!". Активисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!". Также тогда люди устроили митинг и под Офисом президента.

А 6 октября неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

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