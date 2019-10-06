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6 октября • обновлено в 17:46
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"Зелю вон!" Митинги против капитуляции в Киеве приняли неожиданный поворот

12.7т Читать материал на украинском

Участники вече "Нет капитуляции" на Майдане Независимости в Киеве продолжили протесты под стенами Офиса президента на улице Банковой, а также у Верховной Рады. Активисты также объявили требования к власти, среди которых – отставка главы ОПУ Андрея Богдана. Ведь он заявил, что участники акции "Нет капитуляции" в Киеве пришли туда за деньги.

Как пишет "Громадське", текст заявления по итогам вече зачитал ветеран Павел Белоус. Со сцены он объявил о создании "Движения сопротивления капитуляции", в котором призывал участвовать всех неравнодушных. Также в заявлении содержится призыв к фракциям "Голос", "Батьківщина" и "Европейская солидарность" создать в парламенте межфракционное объединение "Оппозиционная платформа — нет капитуляции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также участники вече считают, что проведение выборов на оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса этим территориям противоречит Конституции Украины. Они требуют, чтобы Россия ушла из Крыма и Донбасса без каких-либо условий.

Кроме того, украинцы настаивают на недопущении капитуляции Украины перед российской агрессией, принятия решений, которые бы привели к сдаче интересов страны.

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Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Вече в Киеве

Вече в Киеве

"Громадське"

Участники акции пришли в Офис президента, где проскандировали "Слуга выходи, народ пришел", "Нет капитуляции", "Зелю вон", "Украина – не рояль", после чего пошли к Верховной Раде.

Удовлетворения своих требований "Движение сопротивления капитуляции" ожидает от власти до 14 октября. После парламента участники акции двинулись в Кабмин.

14 октября они планируют вновь выйти на улицы Киева, а также призывают проводить аналогичные акции в других городах Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября в украинских городах продолжились протесты против подписания "формулы Штайнмайера" под лозунгом "Нет капитуляции!". Активисты собрались на Майдане Незалежности в Киеве. Они скандировали "Одна единая соборная Украина!", "Зелю геть!", "Зелю на палю", "Нет капитуляции!". Также тогда люди устроили митинг и под Офисом президента.

А 6 октября неравнодушные украинцы снова устроили массовые мирные митинги против подписания Украиной "формулы Штайнмайера" в ряде крупнейших городов. Они опасаются, что этот шаг приведет к полной капитуляции государства перед страной-агрессором Россией.

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Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина Киев
Теги
Формула Штайнмайера Офис президента Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Макарский Александр
Макарский Александр
Стильки майданов було,а покращення нема. Стало ще гирше. Может вместо майдана попробывать старый добрый еврейский погром? Як мудрый украинский народ любил робыть такие весилья со времен Хмеля, як свидомые диды-прадиды гидно робыли.
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Громозека Иван
Громозека Иван
Кучка рагульских неадекватов хочет навязать свою волю 2/3 населению Украины?! Ну так куя им!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чего ныть?эта формула ни к чему не обязывает)))простоьзеленскомк нужно объявить что его последнее слово вывод войск Путина и взятие границы под контроль а по скольку Путин это делать не будет то все)))Украина молодцы они хотели мира а Путин агрессор не выводит согласно формуле штанмаера))))и все ничего дальше делать не нужно воюем как и воевали,в этой формуле не сказано в каком порядке должно все это делаться))))))
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васильевич василий
васильевич василий
Артеллерист Моня, на хитрую ж О пу есть хр ен с винтом
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