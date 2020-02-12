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12 февраля • обновлено в 18:38
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Ходил на митинги и в массовки ТВ-шоу: в сети всплыли раритетные видео с Гончаруком

22.9т
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В годы юности нынешний премьер-министр Украины Алексей Гончарук активно участвовал в различных митингах, а также снимался в массовке телевизионных шоу.

Об этом свидетельствуют записи на YouTube-каналах "5 канала" и бывшего ведущего передачи "Про життя" Андрея Пальчевского (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Гончарук на митинге обманутых инвесторов в 2012 году

Гончарук на митинге обманутых инвесторов в 2012 году

Скриншот видео

Так, к примеру, на одном из роликов Гончарук выступает в качестве участника акции протеста обманутых инвесторов новостроек. Запись датирована 5 июня 2012 года. Стоя под стенами Администрации президента, нынешний премьер скандировал: "Верните наше жилье!" – и жаловался на то, что президент Виктор Янукович игнорирует обращение 300 тысяч украинских семей, ставших заложниками недобросовестных застройщиков.

Гончарук на митинге обманутых инвесторов в 2012 году

Гончарук на митинге обманутых инвесторов в 2012 году

Скриншот видео

На втором видео Гончарук запечатлен в студии передачи "Про життя" телеканала "Интер", где обсуждались любители неоправданного экстрима в Киеве. Съемки также проходили в 2012 году.

На кадрах видно, что нынешний глава украинского правительства просто сидел в ложе для зрителей в качестве статиста.

Гончарук в массовке шоу на "Интере"

Гончарук в массовке шоу на "Интере"

Скриншот видео

Журналисты издания "Страна" попытались узнать у Гонарука, почему до начала политической карьеры он так интересовался массовыми акциями и съемками на телевидении, однако он отказался комментировать видео со своим участием. "До свидания!" – коротко сказал он и ушел от представителей СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как премьер-министр Украины Алексей Гончарук выглядел 13 лет назад. На снимке видно, что тогда у него были длинные волосы и он предпочитал носить джинсовые костюмы с кроссовками.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
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Комментарии
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Интересно
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Печально
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Астахов Александр
Астахов Александр
Каким он бьіл, таким он и остался - студент смешной, лопух лихой... Зачем-зачем стране тьі повстречался, зачем нарушил наш покой...
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Худоба Николай
Худоба Николай
Не понятно где был и кем? А сейчас Премьер министр. Куда вы пан Зеленский смотрите? Где правда???
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Худоба Николай
Худоба Николай
кудря александр, Уже трудно ответить.
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кудря александр
кудря александр
Худоба Николай, а кто такой Зеленский. Профессор? Или капли?
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Lebedev Denchik
Lebedev Denchik
Ох и горит пердачок у ПОРОХОБОТОВ!!!
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