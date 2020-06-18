Митинг в поддержку Порошенко продолжился под Офисом президента: требуют остановить политрепрессии

В четверг, 18 июня, в рамках акции против политических преследований пятого президента Украины Петра Порошенко, прошедшей под стенами Печерского суда, тысячи людей прошли маршем на улицу Банковую у Офису президента Владимира Зеленского. Они требуют прекратить наступление на армию, веру, язык и лидера оппозиции.

Как сообщила пресс-служба "Европейской Солидарности", среди участников акции – народные депутаты Украины, общественные деятели, активисты, ветераны АТО, волонтеры, представители гражданского общества из разных областей Украины.

"Цель преследований против Порошенко понятная. Запугать таких как мы, отбить всякое желание протестовать, трезво оценивать момент, помнить, какие жертвы были принесены для того в частности, чтобы этот офис был занят сегодня. Начиная от тех, кто погиб на Майдане и продолжая теми, кто сейчас продолжает гибнуть – в том числе и на участках разведения", – отметил генерал-лейтенант, народный депутат Михаил Забродский.

"Они думают, что можно запугать тех, кто не испугался зимой и весной 14-го, а пришел в военкоматы, сел и поехал на восток защищать Украину", – заявил боевой генерал.

Язык, веру и армию, которые Порошенко использовал как лозунг своей перед избирательной программы и все время во власти, он назвал "столбами, на которых строится государство".

"Это наши форпосты, которые мы не сдадим. Напомним об этом Зеленскому", – отметил народный депутат Владимир Вятрович.

"Нет "Слуг народа", есть "слуга Кремля". Кремль, Путин руками напуганного закомплексованного президента пытается закрыть в тюрьму Верховного Главнокомандующего, который не испугался Путина и встал на защиту нашей страны", – объяснил свою позицию ветеран АТО Алексей Петров.

"Всю жизнь я слышал от своих родителей: "Тебе есть разница, на какой улице ты живешь, тебе очень важно знать свой язык, уважать язык других, очень важно, что читают и смотрят твои дети. В советские времена я слышал от родителей, мы обязательно вернемся в Крым, только сейчас я начал понимать, что, видимо, именно это, кроме борьбы, позволило им вернуться в Крым. Я желаю, чтобы никогда в жизни никому, в том числе автору высказывания "какая разница", чтобы ни ему, ни его родителям не приходилось жить на улице Адольфа Гитлера. Есть разница на каком языке разговариваешь, какое небо над тобой и как называется твоя страна", – говорит режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Сознательно или подсознательно, Зеленский, преследуя Порошенко, останавливает движение Украины в ЕС и НАТО. Мы этого не допустим. И мы говорим Зеленскому: остановись! Мы требуем от Зеленского остановить политические репрессии в Украине – против украинцев, волонтеров, участников АТО, против оппозиционных политических деятелей – Софии Федины, Владимира Вьятровича, Татьяны Чорновил, и десятков-десятков других патриотов", – заявил народный депутат, бывший комендант Евромайдана Андрей Парубий.

"Разом нас багато – нас не подолати", – скандировали участники акции знаменитый лозунг еще времен Оранжевой революции.

"Уничтожать Украину мы не дадим. Чтобы дать отпор, объединятся все. Потому что Украина у нас одна", – предупредила София Федина.

Как сообщал OBOZREVATEL, выступая на многотысячном митинге под стенами Печерского суда Порошенко сообщил, что власти нарушили еще одно производство против него – за получение Томоса и образование Православной церкви Украины.