Сьогодні на Херсонщині представив журналістам нашу позицію щодо майбутніх місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Перше. Риторика влади про можливість проведення одночасно із місцевими виборами виборів на окупованих територій неправильна і шкідлива.

Друге. Виборчі правила в частині фантастичної й неадекватної грошової застави для політичних партій є спробою нинішніх парламентських сил дозволити брати участь у виборах лише провладним та олігархічним партіям. Для прикладу, для участі у виборах до Херсонської обласної ради застава становитиме 1 мільйон 581 тисяча гривень, для участі у виборах Херсонської міськради та міського голови загалом більше 1 мільйона гривень.

Як відомо, під тиском громадськості ВР у першому читанні проголосувала за зменшення застави у 9 разів. Підтримали це партії "Слуга народу" і "Голос". Проти цього активно виступили партії Медведчука, Порошенка і Тимошенко. Нині триває дискусія у парламенті й до другого читання, як каже Зеленський, деякі "опозиційні та хитрозроблені" партії намагаються переконати владу не зменшувати заставу, щоб поділити місцеву владу між собою! В разі, якщо до другого читання застава буде зменшена не в 9 разів, а лише в 2 рази, як нині прагнуть ОПЗЖ, ЄС і Батьківщина, то місцеве самоврядування буде сформоване олігархами, мільйонерами та місцевими поміщиками!

Не забуваємо, що попри заклики відмовитися від бюджетного фінансування в інтересах охорони здоров’я, всі парламентські партії, окрім "Слуги народу", матимуть ще й десятки мільйонів гривень від платників податків!

Отож, вимагаємо забезпечити рівні умови для участі у місцевих виборах і скоротити застави хоча б у 9 разів!

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