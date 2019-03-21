"Мистер хаос": Венедиктов рассказал, какой президент Украины устроит Путина

Известный российский журналист Алексей Венедиктов заявил, что президента России Владимира Путина устроит только такой новый глава Украины, который посеет в ней хаос.

Остальные критерии, включая пророссийские или проукраинские взгляды, для лидера страны-агрессора не важны, подчеркнул он в эфире программы "На троих" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Путин

"Если говорить о нашем, российском кандидате в Украине, у нас — мистер хаос кандидат. Чем больше хаоса, чем слабее кандидат, тем Путин считает, что это выгоднее России. Поэтому, собственно, кандидаты Тимошенко, Зеленский, Бойко, еще какие-то люди — неважно, пророссийский или нет. Вот мистер хаос — это нас удовлетворит", — сказал Венедиктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Роман Цимбалюк заявил, что Российской Федерации не нужны никакие поводы для вторжения в Украину, поскольку она успешно придумывает их сама. Такую же логику она применит и по отношению к выборам президента в соседней стране.

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