ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

"Миша! Миша!" Саакашвили встретили в "Борисполе" гимном и волынками

1.4тЧитать материал на украинском

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

Самолет с бывшим главой Одесской ОДА приземлился около 17:30. Встретить политики пришли сотни его сторонников и десятки журналистов.

В сети также активно велись прямые трансляции. Саакашвили встречали под звук волынок и пение гимна Украины.

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Люди из толпы скандировали "Миша! Миша!" и "Слава Украине". Однако также доносились выкрикивания "Ганьба" от противников Саакашвили.

Встреча Саакашвили сопровождалась жесткой давкой, что создавало огромные трудности для собравшихся, в том числе и пассажиров, которые пытались выйти из аэропорта.

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Саакашвили вернулся в Украину

Саакашвили вернулся в Украину

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Михеил Саакашвили
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
13
2
Смешно
3
Интересно
11
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Президентом был, губернатором был, может пора задуматься о должности премьер-министра? Что на это скажет господин Аваков? Может снова бе-бе-бе?!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Михо вернулся, Барыге приготовиться!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иванова Ира
Иванова Ира
Моя 6лагoдарность тем, ктo покaзaл мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁7kn2aj Прocто пpойдя пpоcтoй опpоc полyчилa почти полугoдoвyю зарплaтy)) Пользуйтесь, пoкa ecть вoзможнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

op-