"Миша! Миша!" Саакашвили встретили в "Борисполе" гимном и волынками

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом из Варшавы.

Самолет с бывшим главой Одесской ОДА приземлился около 17:30. Встретить политики пришли сотни его сторонников и десятки журналистов.

В сети также активно велись прямые трансляции. Саакашвили встречали под звук волынок и пение гимна Украины.

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Люди из толпы скандировали "Миша! Миша!" и "Слава Украине". Однако также доносились выкрикивания "Ганьба" от противников Саакашвили.

Встреча Саакашвили сопровождалась жесткой давкой, что создавало огромные трудности для собравшихся, в том числе и пассажиров, которые пытались выйти из аэропорта.

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Саакашвили вернулся в Украину скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, после возвращения Саакашвили украинского гражданства выяснилось, что его партия "Рух новых сил" будет участвовать в внеочередных выборах в Верховную Раду.

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