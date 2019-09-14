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14 сентября • обновлено в 21:09
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Миротворцы ООН не нужны: Пристайко удивил резким заявлением по Донбассу

1.7т Читать материал на украинском

Украине не следует соглашаться на введение миротворцев ООН на Донбасс, пока не будут использованы другие пути выполнения Минских договоренностей.

Такую позицию высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу, 14 сентября, на форуме YES в Киеве. Он считает, что миротворческие миссии недостаточно эффективны.

"Есть очень мало примеров, когда миротворческие миссии прекращали какие-то конфликты. Мы знаем миссии в Африке, которые уже 50 лет существуют, а люди гибнут, несмотря на присутствие голубых касок", - отметил дипломат.

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При этом Пристайко не исключил введение миротворцев в случае, если Киев зайдет в тупик в переговорном процессе с РФ.

"Если все остальное провалится, мы будем вынуждены просить международное сообщество об миротворческой операции в том или ином формате", - отметил он.

Пристайко напомнил, что сам вопрос введения миротворцев ООН на Донбасс не был включен ни в "Минск", ни в переговоры в "нормандском формате".

Пристайко выступил против миротворцев ООН на Донбассе

Пристайко выступил против миротворцев ООН на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ОБСЕ поддержала ультиматум Путина по Донбассу - реализацию так называемого "плана Штайнмайера". Этот вопрос может обсуждаться уже на ближайшей встрече главы Кремля с Зеленским.

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Темы
Российско-украинский конфликт Миротворческая миссия ООН Война на Донбассе
Персона
Вадим Пристайко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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Комментарии
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Petrov Valery
Petrov Valery
Оперативненько тут удаляются неправильные комменты :)
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Надежда Вера
Надежда Вера
Полуминистр, полуколлаборационист, полуслуга на спецзадании. Вопрос: чье задание выполняет молодой человек?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Просто удивляет невежество новой украинской власти. Введение миротворцев, возможно лишь с согласия обоих, конфликтующих сторон. В противном случае, они будут считаться оккупантами и будут подлежать уничтожению.
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