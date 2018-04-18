Миротворцы на Донбассе: в Раде назвали ключевые разногласия с "планом Путина"

Так называемый "план Путина" по вводу миротворческих сил ООН на Донбассе имеет ряд основополагающих противоречий, которые не устраивают Украину.

Об этом в эфире программы "Кворум" на ObozTV заявил народный депутат от БПП Дмитрий Лубинец.

"Я бы хотел обратить внимание на три ключевых тезиса, в которых отличается украинский взгляд на миссию от российского. Во-первых, Россия настаивает, что эта миссия будет охранять ОБСЕ. Украина настаивает, что это должна быть военная миссия с признаками полицейской. Это около 30 тысяч военнослужащих из разных стран и около пяти тысяч полицейских, которые будут иметь возможность даже разоружать незаконные вооруженные формирования", - отметил парламентарий.

Еще одним таким моментом является вопрос размещения миссии.

"Россияне настаивают, что это линия разграничения. Украина настаивает на границе с РФ и всей оккупированной территории нашего государства", - добавил нардеп.

При этом ключевым тезисом Лубинец назвал сам процесс переговоров по подготовке к размещению миротворцев.

"Россияне настаивают, чтобы переговоры велись напрямую между Украиной и так называемыми Л/ДНР. Украина настаивает, что эта миссия должна быть проголосована на Совбезе ООН и иметь международный мандат без привлечения непонятно кого", - подчеркнул он.

По его словам, пока такой вариант однозначно будет ветирован представителем РФ в Совбезе ООН.

"Могу четко сказать, что только после того, как Путина додавят до восприятия украинского варианта или какого-нибудь среднего европейского варианта, только тогда россияне проголосуют за такую резолюцию", - констатировал Лубинец.

Как сообщал "Обозреватель", по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине Петр Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН сможет разоружать незаконные вооруженные формирования на Донбассе.