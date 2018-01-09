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Миротворцы на Донбассе: Украина поставила четкие рамки

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Если Совбез ООН примет решение о введении миротворцев на Донбасс, то это должно состоятся только при определенных условиях, которые требует Украина.

Об этом посол Украины в ООН Владимир Ельченко заявил в интервью "Европейской правде".

Первое и самое главное условие, по его словам, - миссия должна быть развернута на государственной границе между Россией и Украиной.

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"Это не мешает ей располагаться также вдоль линии разграничения. Но в первую очередь – на границе, потому что все мы прекрасно понимаем, что все проблемы идут из-за границы: это и наемники, и оружие, и деньги, и финансирование, и техника, и боеприпасы – это все идет через неконтролируемый участок границы", - подчеркнул Ельченко.

Второе условие - это состав миссии, в составе которой не должно быть россиян.

"Не может быть и речи об участии россиян! Мое личное мнение, что это могли бы быть военнослужащие, среди прочих, из стран СНГ, хотя разговоров на эту тему ни с кем не было", - говорит посол.

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Третье условие, подчеркивает Ельченко, это - обязательный отвод тяжелого вооружения и вооруженных сил перед введением миротворческого контингента.

"На какое расстояние – не скажу, я не эксперт, 5 ли это километров или 50", - добавил дипломат.

"Четвертое – понятно, что Украина не будет вести никаких переговоров с нынешними руководителями так называемых ЛНР и ДНР. Только после того, как там пройдут выборы под наблюдением ОБСЕ, когда там выберут людей, которые будут реально представлять население этих регионов – тогда можно будет с ними вести переговоры, но до того – нет", - подчеркнул Ельченко.

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Кроме того, посол добавил, что есть еще много других технических нюансов, но стороны еще очень далек от этого.

"Нужно хотя бы начать переговоры на уровне Совета безопасности ООН о мандате операции, решить, для чего эта миротворческая операция нужна", - подытожил дипломат.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеМиротворческая миссия ООН
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
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