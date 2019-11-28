Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:25
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Мирослав Гай: задайте острый вопрос ветерану АТО

1.6т
Читать материал на украинском

Гостем программы "Острый вопрос" на ObozTV в четверг, 28 ноября, станет офицер Вооруженных сил Украины, ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай.

Во время шоу-допроса ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора, а темы выбирают зрители ObozTV и читатели OBOZREVATEL.

Героями передачи являются известные личности, лидеры общественного мнения и политики. Читатели OBOZREVATEL и зрители ObozTV смогут сами предложить, кого бы они хотели видеть в студии "Острого вопроса", написав об этом в комментариях.

Мирослав Гай: задайте острый вопрос ветерану АТО

Свои вопросы и предложения следующих гостей оставляйте в комментариях ниже, а также во время прямого эфира на главной странице сайта OBOZREVATEL.

Смотрите эфир с Мирославом Гаем сегодня в 17:30.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
6
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Давно ли он чистил наградной пистолет?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
1
Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вытиран он
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Понтелеймон Кулиш, вытиран-гей
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги