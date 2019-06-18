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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Робота "молодої" команди Зеленського: першим нас чекає не потоп...

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Так, схоже, що наш президент малокультурна людина, що погано читає з папірця.

І я волів би бачити на цьому посту іншого, що має досвід та відповідальність чи, хоча б говорить нормально, а, бажано, знається на дипломатії, законах, регламентах, статутах, стратегічно мислить тощо. Знати мови бажано.

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Балотуються всі!

Так, президенту не варто говорити про жінок своєї країни, як про головну туристичну принаду, бо це тхне не тільки сексуальним туризмом, але й сексизмом, у нас і чоловіки красені)))

Через те, що посада президента є публічна і потребує постійних публічних виступів, а це є важливим атрибутом суспільної політики, то тут ми матимемо суцільну катастрофу і підміну сенсів фонтанами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Та поки Зеленський заявляє, що Крим - то Україна, а РФ агресор, що шлях до НАТО та ЄС незмінний, то маємо його принаймні не ображати на міжнародній арені, а навіть підтримувати і слідкувати, що б риторика не помінялась, як у Януковича.

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Не все войны заканчиваются

Ну, ось так нам не пощастило, будемо його шпиняти всередині країни, але не маємо права засуджувати публічно для іноземців.

Він і так виглядає... поганенько.

Та це - президент України, обраний народом.

Ми маємо достойно пройти цей період та вийти переможцями.

Чекатиме нас революція чи війна, всесвітній потоп чи соціальні негаразди, ми маємо зберігати шляхетність та пам'ятати, що ми українці.

Україна понад усе.

P.S. Системні помилки, які робить "молода" команда Зеленського, посилення російської активності попри кволі проукраїнські месседжі, скупка каналів та повернення "цвіту" російської пропаганди, судові рішення, та антиконституційні дії підказують мені, що першим нас чекає не потоп...

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Автор
Мирослав ГайМирослав Гай
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Мирослава Гая
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...президенту не варто говорити про жінок своєї країни, як про головну туристичну принаду, бо це тхне не тільки сексуальним туризмом, але й сексизмом, у нас і чоловіки красені.." - та при чому тут "сексизм"? Тут ПОШЛЯТИНА убога, підметна, фекальна...
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FOX OLE
FOX OLE
Я со своей молодой командой, где-то это уже было))
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Косарев Владимир
Косарев Владимир
Порохобот вонючий, следить за риторикой президента он будет! Кем ты себя возомнил, чмо бородатое? Таких придурков как ты на всю Украину и сотни тысяч не наберётся, я имею ввиду тех кто в НАТО так рвётся, а ты, сучёнок, от имени всех пытаешься говорить.
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Косарев Владимир, Чмо "пахучее", вот таких придурков, как и твой идол, в самом деле валом - 73%. И ты, сученок, от имени всех и молвишь. И чем вы себя возомнили? которые "только учатся"? Хотя бы выучились, а то так и уйдете недорослями
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Славу уронили
Славу уронили
Косарев Владимир, ГЕЙ - обычный укроинский мародер и вор.Наживается на войне мразь. Когда его грохнут - памяти не останется о нем.
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