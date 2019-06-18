Так, схоже, що наш президент малокультурна людина, що погано читає з папірця.

І я волів би бачити на цьому посту іншого, що має досвід та відповідальність чи, хоча б говорить нормально, а, бажано, знається на дипломатії, законах, регламентах, статутах, стратегічно мислить тощо. Знати мови бажано.

Так, президенту не варто говорити про жінок своєї країни, як про головну туристичну принаду, бо це тхне не тільки сексуальним туризмом, але й сексизмом, у нас і чоловіки красені)))

Через те, що посада президента є публічна і потребує постійних публічних виступів, а це є важливим атрибутом суспільної політики, то тут ми матимемо суцільну катастрофу і підміну сенсів фонтанами.

Володимир Зеленський

Та поки Зеленський заявляє, що Крим - то Україна, а РФ агресор, що шлях до НАТО та ЄС незмінний, то маємо його принаймні не ображати на міжнародній арені, а навіть підтримувати і слідкувати, що б риторика не помінялась, як у Януковича.

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Ну, ось так нам не пощастило, будемо його шпиняти всередині країни, але не маємо права засуджувати публічно для іноземців.

Він і так виглядає... поганенько.

Та це - президент України, обраний народом.

Ми маємо достойно пройти цей період та вийти переможцями.

Чекатиме нас революція чи війна, всесвітній потоп чи соціальні негаразди, ми маємо зберігати шляхетність та пам'ятати, що ми українці.

Україна понад усе.

P.S. Системні помилки, які робить "молода" команда Зеленського, посилення російської активності попри кволі проукраїнські месседжі, скупка каналів та повернення "цвіту" російської пропаганди, судові рішення, та антиконституційні дії підказують мені, що першим нас чекає не потоп...

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