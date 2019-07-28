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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналист Все статьи автора

Какие территории Украины могут уйти в Россию?

3.4т

Закарпатье нет. Они и под Венгрию не пойдут. Закарпатье будет или в составе Украины или автономией.

Вся Западная Украина - нет.

Киев - нет.

Чернигов, никто не смотрит на Чернигов. Его просто нет в информационном поле. Кто знает, что происходит в Черниговской области и на ее границе?

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Полтава - нет.

А кто знает, что происходит на границах Сумской области? Тишина в инфополе.

Харьков. Все сложно. С одной стороны там был сходняк. С другой, все "местные" понимают, что с приходом РФ, им кирда. Зайдет российский криминал. Как ни странно, там вся надежда на местную бандоту , "авторитетов" и мвс. Их сметут первыми, если РФ зайдет.

Тоже и в Одессе. Вроде в 2014м отстояли. Корабли НАТО. Патриотов мало. Вся надежда на местных. Но, с учетом, как РФ блокирует Черное Море...

Днепр - евреи надеюсь не сдадут.

Вообще, Россия зайдёт так далеко, как мы ей позволим.

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Мало кораблей НАТО, Национальной гвардии или военных. В Крыму 70% военных приняли решение ничего не делать, и остаться.

В Донецке, Луганске, Мариуполе, Славянске, Счастье, Северодонецке, Торецке... и дальше до бесконечности, милиция, сбу, местная власть полностью сдались оккупантам, и только то, что РФ небыли полностью готовы в плане военной инфраструктуры, дало нам возможность повесить прапоры над этими городами.

Но начиналось все с ГО, местных князьков, пророссийских организаций и завезенных с России титушек и актёров массовых сцен.

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Теперь РФ полностью подготовила военную инфраструктуру, согнала войска, захватила акватории морей, ввела своих людей в украинский парламент, договорилась с Трампом, что подтвердил допрос Мюллера.

Что мы будем делать? Как противостоять?

Сколько территорий мы готовы отстоять?

Сколько украинских НГО (некоммерческих гражданских организаций), в Черниговской и Сумской областях, в Одессе, Харькове, Днепре?

Ведь для завоевания территории в 21 веке важно не просто ввести войска, а легализовать эту территорию под себя и удержать, а для этого нужно вывести людей на улицу.

Два года назад, я был в Брюсселе на встрече с разными специалистами НАТО.

И они тогда сказали, что развитие Гражданского Общества в Украине есть залогом безопасности в регионе.

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Фактически, нам тогда дали оценку и нас было прискорбно мало.

Мы стоим перед глобальными угрозами, и боюсь, что решение уже принято.

А вот насколько глобальным оно будет, решать нам, обществу, проукраинским ГО, политикам, пусть и старым, но проукраинским, и даже украинским бандитам в маленьких городках.

Нам придется объединиться несмотря на разногласия или отвращение. для сохранение Украины.

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Как Беркута гибли в 2014-м вместе с Майдановцами возле Славянска, так и в 2020-м-21-м придется объединиться всем.

Как из зон передавали деньги с общаков на армию, так и львовским бабушкам придется слать носки для армии.

Мы все гражданское общество.

Мы все украинцы.

И от нас зависит, насколько большой Украина войдет в ЕС и НАТО.

Все зависит от нас.

Сколько НАС выйдет на улицу, а главное - в каких городах.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Мирослава Гая
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