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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офицер, волонтер, военный журналистВсе статьи автора

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

6.2т

Мій основний аккаунт в Facebook забанили ось за цей текст.

Перед принуждением к миру на условиях Кремля нам устроят очередную локальную войну.

Потом новый Президент и Парламент займутся формализацией мира.

Опросы будут типа: вы за мир? Российский народ друг? Войну ведут политики? Нужно договариваться? И все українською мовою, правда в публичных выступлениях Зеленского - плохой.

Вопросы НАТО и ЕС, внесённые в Конституцию, будут актуальны, но кто в Украине соблюдает Конституцию?

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В это время РФ и Беларусь объявляют о внедрении единой валюты, а Молдова получает пророссийский парламент.

Северный поток 2 достраивается.

Германия уже подписала новый договор экономического сотрудничества с РФ.

Мы сейчас наблюдаем слабую попытку Западных стран подготовится к предотвращению войны, оттянуть ее или избежать, и одновременные действия РФ в ведении войны вооружёнными, информационными, экономическими и всеми возможными средствами.

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Проблема вот в чем:

Запад не ведет войну, Украина обороняется от гибридной войны, а РФ ведет войну по всем фронтам и готовит инфраструктуру для ее расширения.

НАТО это все понимает и подводит танковые бригады, проводит учения, работает с союзниками, делает тысячи проектов.

Но РФ уже ведет войну, а все остальные только дают оценку:

Это уже война? Это угроза? Как урегулировать эту случайность? Доказано всего несколько смертей, а остальные не доказаны. Никто же массово не погиб из наших граждан.

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Украина не покорится РФ, как и всегда за эти тысячи лет.

Мало того, мы будем убивать русских с оружием от Львова до Станицы Луганской, которую хотели сдать, и дальше. И Мариуполь мы будем отвоевывать, если буряты опять пойдут на него атакой.

Никто не будет за нас воевать. НАТО уж точно.

Если мы хотим быть самостоятельными и сохранить страну, то мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину.

Написано по-русски специально для русских.

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

Если хотим сохранить страну, мы должны быть готовы воевать и убивать за Украину

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Украина
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Марченко Юра
Марченко Юра
Это же гей фашист у него руки в крови жителей Донбасса и опять предлагает убивать ,я уверен что эту носатую сумасшедшую рожу надо саму уничтожить за призывы к убийствам и тогда станет жить легче 73 процентам украинцев
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Марченко Юра, не бзди, петушок, а то пукан твой рассейский уже вовсю дымится :)
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Petrova Kristina
Petrova Kristina
Автор, что мешает вам лично сложить пожитки в котомку, надеть боевую кастрюлю и отправиться "воевать и убивать"? Бурятская конная авиация вызывает вас на бой!
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Кастрюлькин Мыкола
Кастрюлькин Мыкола
Кузьмин Владислав, кого ты отправил пиз.да.бол какляцкий?))) смешно наблюдать над диванными военами
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
Petrova Kristina, я за него , штук двадцать неизвестных с оружием отправил в ростов унылым грузом 200 ... почему в ростов? хз....но точно не россияне ! я путину верю....))))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Пистолет не забудь почистить, xoxлятина.
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