Чем важен парад?

Конечно, во многих цивилизованных странах парады проводятся по-разному.

Не будем приводить опыт отсталых диктатур типа РФ или КНДР, возьмем страны развитые.

Парад в честь Дня рождения Королевы в Великобритании, которая придерживается строгих традиций в проведении военных парадов.

Народное торжество проводится в честь Дня рождения Королевы Великобритании - 21 апреля. Ее величество в кругу семьи едет в старинном роскошном автомобиле и приветствует граждан.

Королевская гвардия из 1600 человек на шествие выходит в национальной военной форме – красных мундирах и высоких шапках из черного меха. В параде также участвуют 1300 конных гвардейцев. В честь 90-летнего юбилея Елизаветы II по улицам города прошли более 5000 военнослужащих. Торжественную колонну сопровождает Королевский оркестр, который играет национальный гимн государства.

Во Франции каждый год 14 июля, день взятия Бастилии отмечают большим военным парадом, в котором принимают участие пешие войска, кавалерия, морской флот, жандармы и даже пожарные. По главной улице города проходит боевая техника, и шествуют около 25 тысяч военнослужащих.

Парады военные, проходят в Латвии, Литве, Польше, Израиле, Турции...

Чем же так важен парад? Казалось, что логично, отменить его и потратить деньги на более важные дела. Или, как коммунисты, поделить на всех, что в принципе нынешняя охлократия и сделает.

В первую очередь, парад - это акция по консолидации, которая наглядно показывает и бабушке и студенту, для которых война и армия это понятия абстрактные, что в Украине есть Вооруженные силы, сильно отличные от картинок, созданных кремлевскими пропагандистами. И поверьте, в стране, где рейтинг сериала "Сваты" превышает рейтинг эпической трагедии "Чернобыль", это очень важный фактор.

В 2014-ом, когда нам на фронт все завозили волонтеры, мою веру в нашу победу очень сильно пошатнула выданная со склада, новая, плащ палатка образца 1939 года, о чем ярко сообщал штамп военпрома СССР.

Новые БТР, танки, самолеты, которые впервые полетели после восстановления на параде, все это яркая, откладывающаяся в мозгу картинка - Украинская Армия Есть.

И не нужно мне давать мнения псевдо-экспертов и болтунов о том, как эта техника нужна на фронте.

Во-первых, два танка, и даже десять, на фронте погоды не сделают.

Во-вторых, почти вся представленная техника не может официально задействоваться на данном этапе войны в связи с Минскими соглашениями и должна быть отведена от линии разграничения.

То есть, пользы на фронте от нее минимум, а для информационной операции по демонстрации гражданам для гордости, а противнику на зло - море.

Кто-то скажет, что не так уж много этой техники. Так и у путинской Арматы корпус из картона, а они вон как ее по парадам гоняют, ведь пропаганда эффективней танка.

Хорошая пропаганда эффективней хорошего танка.

А плохого и подавно.

А наши танки в куче стран покупают, не стыдно и показать. И в ВСУ новой и модернезированной техники все больше. Есть, чем удивить гражданских.

В прошлом году, впервые за всю историю Украины, на нашем параде прошли военные стран НАТО. Это был такой мощный дипломатический шаг поддержки, ведь еще никогда и нигде столько военных НАТО не участвовали в параде другой страны вне блока. Этот дипломатический маневр был намного важнее, чем сам парад.

Не менее важно, что в прошлом году, отдельной колонной шли ветераны разных подразделений.

Разные по возрасту, не всегда спортивной комплекции, но как они готовились, чтобы так отшагивать. Как волновались и как ответственно подошли, чтобы не дать маху. И сорвали аплодисмены. Гордость за страну и человеческое достоинство можно было увидеть в их колонне.

Ну и на напоследок скажу. Новое руководство страны хорошо понимает в рейтингах. Оценку зрелища в театре, кино, эстраде всегда дает зритель. Своим присутствием. А граждане тогда просто наводнили Крещатик, чтобы поглазеть. Вот оно, действо, когда можно обратиться и к молодёжи, и к пенсионеру, и даже к жителям оккупированных территорий - сказать о важности единой Украины, гарантией чего выступают ВСУ, НГУ, ГПСУ, СБУ, МЧС, а они все были на параде в прошлом году.

Последний раз парад отменял Янукович, это было на 20-летие Независимости Украины. Он же и оптимизацию-сокращение вооружённых сил проводил, прямо перед войной.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!